光復鄉災民家徒四壁 四處搶家具「像無頭蒼蠅」

花蓮光復洪災已滿月，災民逐漸恢復昔日生活，但家園重建之路依然不易，生活起居的桌椅、餐桌等家具全被泥水毀壞，得要重新添購或找尋二手物。有人深怕洪災夢魘再來而不擺放，也有人還在等愛心二手家具，住家一樓空蕩蕩，這是災區真實且漫長的日常。

「有可以登記哦？你可以幫我登記？我不知道啊！」80幾歲蔣小姐與先生一起住，大嘆年紀大，也不懂網路。她之前得知光復鄉公所前有載滿家具的卡車來，趕快去排隊搶，最後也請人幫忙載桌椅回家，迄今陸續獲贈一些桌椅，仍缺吃飯桌、不怕水的鐵架和衣櫥，目前衣服只能放在塑膠袋裡。

佛祖街謝小姐的媽媽一個人住，災後的平房空空如也，「很想要有一張桌子」，DIY撿來2個水桶當桌腳、再放上一塊洗乾淨的板子當桌面，上頭擺著便當、手機、水瓶等生活用品，作床的躺椅是新買的、家中黑椅是被水流走再撿回來的，全新床墊雖是人家送來但沒床架。

70幾歲的謝母回憶，「那一天我差3秒鐘，我也是去了，佛祖街也就少1個了啦」，如今相當感恩命還在，若有二手家具就順其自然，沒人送也沒關係，先前縣長徐榛蔚來關心缺什麼，自己有表達需求，「有那個心意，我們就很高興了，沒有被冷落下去就好了啦！」

謝小姐說，看得到的家具是人家送或自己買，衣服只能放在塑膠袋，現下急需衣櫥和桌椅。

蔡先生退休後在家帶孫子，洪災後，兒子有上網登記領取二手家具，也確實送來，但整個封起來也沒說明書，他不知如何組裝，只能放在一旁。

從事教職的張先生大嘆，牛皮沙發整組等家具都沒了，「2樓還有家具，1樓就先家徒四壁」，暫時緩緩添購新家具，目前先維持現況，畢竟堰塞湖尚未解決，也怕下次大雨，馬太鞍溪的水不知往哪跑。另已向經濟部登記所需家電，但看來也是要抽籤。

「為什麼我們要像難民一樣？」有災民抱怨，不時聽到哪裡有民間捐助的家電或家具可以領，就跑去排隊排半天，沒領到的人又跑到別的地方去碰運氣，有些還要登記，而且明明都是受災戶，為什麼領個東西也要公開抽籤？各方資源雖多，流程卻是一直重複，災民們就像「無頭蒼蠅」。

花蓮縣政府表示，目前調查受災戶的需求並登記造冊，除了冰箱、洗衣機、電視等家電類，家具如桌椅、床墊、衣櫃等需求量大，將持續媒合愛心物資，後續會宅配到府。詳情可洽花蓮縣政府前進指揮所03-8700855、03-8350080或為民服務專線1999。

泥水衝破民宅，多數家戶的門窗如今「門戶洞開」，災民陸續領到的家電、家具，就連現金等貴重物品，放在家裡仍感到不安全，希望接下來能有「鋁門窗超人」來幫忙。 陳先生在光復經營藥局20年，歷經9月洪災，將再重新裝潢。記者林伯東／攝影 花蓮光復災民逐漸恢復昔日生活，但家園重建之路依然不易，生活起居的桌椅、餐桌等家具全被泥水毀壞，不少民宅仍家徒四壁。記者王燕華／攝影 光復災民80幾歲蔣小姐（左）與先生一起住，災後不只排隊搶二手家具，迄今陸續獲贈一些桌椅，仍缺吃飯桌、不怕水的鐵架和衣櫥。記者林佳彣／攝影

