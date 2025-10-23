花蓮洪災滿月 600到8千人撤離決策幕後曝光

花蓮馬太鞍溪堰塞湖，自7月因薇帕颱風外圍環流引發邊坡崩塌形成以來，由中央密切監測，但在9月23日堰塞湖連續兩波潰決造成嚴重災損。如今當時時序曝光，顯示中央更換專家團隊、重新模擬影響範圍的關鍵決策時間，距離潰堤僅2天，地方認為「資訊太晚」，導致撤離太倉促。

馬太鞍溪堰塞湖於7月21日由薇帕颱風外圍環流降雨引發的大規模邊坡崩塌所形成，在8月12日楊柳颱風來臨前，光復鄉公所撤離500多人，但當時花蓮無風無雨，居民安置後就返家。這期間堰塞湖也算穩定，暫無溢流風險，林保署花蓮分署持續監測。

9月下旬樺加沙颱風來襲，花蓮縣政府代理秘書長饒忠、消防局與警察局等單位與中央開會。根據縣府提供的會議紀錄，9月21日下午3時，中央災害應變中心與縣府消防局、警察局視訊會議，內政部原採用林保署委託陽明交大團隊的模擬結果，當時評估須撤離245戶約600人，但同日下午4時許，內政部改採台灣大學團隊的最新模擬報告，推估潰堤波及範圍大幅擴張，撤離戶數暴增至1801戶、約8千人。

縣府指出，21日晚間7時取得國家災害防救科技中心協助套圖，框列1801戶名單，並緊急協調國軍與地方公所展開強制撤離。隔日上午林保署發布紅色警戒，預警堰塞湖24小時內可能潰堤，縣府、鄉公所與國軍全面執行撤離。

到了9月22日中午，地方呈報撤離進度，光復鄉1781戶、實居6772人，其中僅120人進入安置所，1307人依親避難，5345人採取「垂直避難」留在自家二樓或較高樓層避災。鳳林鎮與萬榮鄉合計影響56戶、71人。整體1837戶、實居6843人受到影響。

花蓮縣消防局長吳兆遠回憶，21日晚間6時與內政部開會時，才驚覺撤離人數暴增13倍。他說「從600人變8千人，實在太突然，大家都很訝異，也根本沒有那麼多收容所」在討論中，中央提出「垂直避難」的做法，這也是花蓮第一次在重大災害前採這種避難模式。

吳兆遠坦言，中央委託的兩個學術團隊給出的模擬資訊落差太大，導致決策時間被壓縮。他說，陽明交大的模擬範圍較小，後來台大團隊的模擬才比較接近實際狀況，「但真的是來得太晚」。

吳兆遠說明，中央預估洪水深度時，僅模擬水面高度，未考量大量泥砂的衝擊，最嚴重的地方水淹100公分，中間50公分，再輕微一點是30公分，內政部長劉世芳還形容就像「溪水流過家裡」，但實際上洪水夾帶泥砂，衝擊力遠超預期。

縣府指出，9月23日下午2時發生第一波潰堤，3時30分再度潰決，壩頂下切達80公尺，衝擊嚴重程度仍高於專家預估。許多地區民宅被泥流掩埋、道路中斷，部分住戶雖採垂直避難仍受困，顯示預警與撤離決策均明顯延誤。

對於外界質疑地方反應不及，光復鄉公所回應，9月21日就開始撤離，但公所人力不足，且多數居民認為堰塞湖穩定已久，也無立即風險，當時未能全部強制撤離。

光復鄉長林清水說，9月22日堰塞湖發布紅色警戒，當天舊召開協調會議與村長會議，也緊急發布細胞簡訊，直到23日事發當天都還在撤離，但這次真的影響範圍太大，「百年沒遇過」，且垂直避難也很難確認居民有沒有都待在二樓，有可能下樓拿東西，或是跑出門未避難。

鄉公所認為，若中央能更早提供一致的評估數據與明確撤離指示，地方就能提早部署車輛、準備收容所，否則真的來不及動員。 花蓮光復鄉佛祖街還有部分房屋周邊都是砂土，仍待清理。記者王思慧／攝影

