花蓮光復洪災滿月／優先撤離長者 須先解決數位落差

花蓮光復鄉極少有颱風、土石流撤離經驗，九月廿三日堰塞湖潰決，沖出長者數位落差、民防體系不足等問題。

經過這場慘痛教訓，中央、地方已建立撤離機制，未來發布警戒，將主動要求警察、消防，甚至國軍、替代役協助，並強制執行。

「那個水齁，會叫。」七十歲的李金龍住在光復鄉敦厚路上，家中一樓空空蕩蕩，超過一公尺的水痕依然鮮明，回想大水來的那一天，心中依然害怕，黃泥水凶猛襲來，他和妻子趕緊逃到二樓，但什麼是「垂直避難」？他毫無概念。

除了垂直撤離讓許多災民不理解，長者死在一樓，原因多是未接收到細胞簡訊，加上行動不便者也未獲及時援助。

中央前進協調所十八日為此在災區撤離演練，實兵撤離了四千多人到各收容點，也演練垂直避難。

八旬蔣姓婦人回憶，當天看到水沖入街道她拔腿就跑，沿途大家高喊「快逃」；日前演練警報一響，門關一關就上樓，其實不難。但王姓災民擔憂祖祖輩輩都住在這，很多長輩下次可能還是不願意走。

「就是演練給縣府看的。」總協調官季連成說，無法自主行動的長輩等弱勢族群，都是黃色警戒時就要優先預防性撤離的對象，要第一線村鄰長去做溝通。

季連成認為，撤離人力絕不會不夠，不只民政、軍警系統，縣府本身有醫療、社福體系，還有民間團體、軍方都可以支援，花蓮縣有卅幾萬人，怎麼可能不夠？問題在如何有效運用，仰賴平時防災意識，並建立支援管道。

花蓮縣消防局長吳兆遠說，將全面提升各村廣播系統的普及率，村內的電線桿都可以裝設，中央也會補助，希望拉高涵蓋率；此外，未來發布警戒須撤離時，將主動要求警察、消防、國軍等協助，並強制執行。

原民會副主委谷縱．喀勒芳安說，擬定災害臨時工計畫，讓部落青年人組成巡守隊，一旦發生災害可協助撤離，也會透過部落會議主席、教會、文健站等，同步宣導避難，減少數位落差。

