聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮光復洪災滿月／避免多頭馬車 專家籲設防災總署

聯合報／ 記者李柏澔屈彥辰黃婉婷／台北報導

堰塞湖危機未除，無論是馬太鞍溪堰塞湖或燕子口新堰塞湖，居民擔憂一場大雨恐再度致災，地形變遷成了民眾安全的未爆彈。內政部前部長李鴻源認為，應成立「防災總署」以協調各部會，進行「全災害管理」。

李鴻源指出，馬太鞍溪堰塞湖在林保地，農業部林業及自然保育署變成主管機關。假如主管官署是林保署，應把公文發給中央災防辦，中央災防辦再透過專業評估，再發公文給花蓮縣政府，講清楚是強制撤離還是勸離，沒有講清楚就沒有辦法執行。

李鴻源說，中央災防辦也是權責不符，幾乎形同虛設，所以才變成一條馬太鞍溪有農業部、經濟部及林保署、水保署、水利署在管，撤離則是由花蓮縣政府主責，組織上會非常複雜。

李鴻源說，真正的癥結點是，沒有專責單位來協調各個不同的部會，又是不熟悉的災害，才造成問題。

成功大學水利及海洋工程系名譽教授高家俊表示，問題重點政府是否有強制疏散與撤離的法源，如果沒有法源和法規，導致執行的人沒辦法強制撤離，等事情發生了民眾又回來罵政府，整個災害預防就會陷在這樣的圈子現在重點是公權力究竟有沒有辦法執行。

高家俊指出，與其探討ＳＯＰ，關鍵的是七月堰塞湖就已經出現了，相關主管機關卻什麼都沒做，這才是導致這次災害真正的關鍵。

一名參與第一線救災的官員說，行政院、花蓮縣府及鄉鎮公所均依災防法設置指揮或協調體系，本身沒有問題，問題在於災防法未明確區分各層級的應變範圍，實務上責任歸屬容易模糊，往往得靠各級指揮官臨時協調，因地制宜，作出調整。

林保署指出，林保署訂有國有林堰塞湖應變處置標準作業程序，因為每個堰塞湖發生的地點、規模、保全對象都不相同，必須因其不同條件，研議採取可行的方案，而堰塞湖處置是委託專業防災團隊進行調查與監測，當達到警戒值，即發布防災預警，通知相關機關提早啟動防災因應作為。

堰塞湖 花蓮

延伸閱讀

挖土機超人救災遭刺傷敗血症亡 李鴻源：非專業別進災區 讓軍方處理

李鴻源示警馬太鞍第二次堰塞湖形成機率高？中央證實：將採2措施

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

鏟子超人帶病菌出花蓮？中央協調所回應李鴻源 災區歡迎這類人

相關新聞

花蓮光復洪災滿月／家還在泥裡 200災民急需中繼屋

花蓮光復鄉逾兩百名災民仍住在旅館或安置中心，急需中繼屋安置，「離災不離村」是許多災民盼望，不願遷村因有世代耕作的田地和長...

花蓮光復洪災滿月／中央洪災前撤離人數評估 1小時增至13倍

花蓮光復鄉洪災釀十九死，迄今五人失聯，今滿一個月，中央前進協調所昨宣布退場轉型。這場可預見卻來不及阻止的罕見重大堰塞湖災...

新聞眼／花蓮洪災悲劇後省思 重塑災防制度

一座七月起就展開監測的堰塞湖，因颱風豪雨提早溢流潰壩，為何種種會議、防災宣導及撤離作業都做了，仍有數十條人命流逝？此次悲...

花蓮光復洪災滿月／避免多頭馬車 專家籲設防災總署

堰塞湖危機未除，無論是馬太鞍溪堰塞湖或燕子口新堰塞湖，居民擔憂一場大雨恐再度致災，地形變遷成了民眾安全的未爆彈。內政部前...

花蓮光復洪災滿月／優先撤離長者 須先解決數位落差

花蓮光復鄉極少有颱風、土石流撤離經驗，九月廿三日堰塞湖潰決，沖出長者數位落差、民防體系不足等問題。

花蓮光復洪災滿月／不敢擺家具 1樓門戶洞開怕水來

花蓮光復鄉家園重建之路依然不易，許多家戶淤泥清完，但家具全毀，一樓空空蕩蕩，還得搶愛心二手家具，也有人深怕洪災夢魘再來不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。