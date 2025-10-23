聽新聞
新聞眼／花蓮洪災悲劇後省思 重塑災防制度

聯合報／ 本報記者黃婉婷
花蓮光復警戒區17日實施疏散撤離演練。圖為居民在集結點集結後搭車撤離。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區17日實施疏散撤離演練。圖為居民在集結點集結後搭車撤離。記者林伯東／攝影

一座七月起就展開監測的堰塞湖，因颱風豪雨提早溢流潰壩，為何種種會議、防災宣導及撤離作業都做了，仍有數十條人命流逝？此次悲劇敲響台灣災防制度警鐘，除了究責、檢討制度漏洞，未來也要建立完整問責鏈，更重要的是如何透過中央、地方協作，從事先預警、家戶造冊，到落實人人撤離，才能防止悲劇再次重演。

花蓮洪災發生後，中央地方頻為防災應變與撤離互槓，行政院長卓榮泰稱，除全力協助災區復原，檢討究責也將展開。除了國會、議會、檢調和監察體系能夠問責，洪災前後，行政院、花蓮縣府及鄉鎮區公所，在責任分工、指揮調度卻矛盾叢生；如何補足災防法漏洞，讓權責明確化，將是未來必須面對的長期課題。

但防災治理不能止於究責，更關鍵的是「執行」。七月廿一日薇帕颱風外圍環流降雨，當時已形成馬太鞍溪堰塞湖，八月十二日楊柳颱風來臨時，光復鄉公所曾撤離五百多人，但當時花蓮無風無雨，居民安置後就返家。可能因為這次的經驗，讓大家對於樺加沙颱風來襲失去了警戒心。

此外，從此次災害中可知，撤離區內仍有高齡者在一樓罹難，這些家住平房、高齡或行動不便的特殊對象，無法單從戶政資料判斷，必須倚靠村里長深入家戶，精準掌握名單，在第一時間強制撤離。但鄉鎮區公所量能是否足夠執行指令，不要要靠精確的名單，還包括撤離路線與收容方式，若資源調度有困難，應由下而上提出需求，讓各級政府能即時介入支援。

另一項必須建立的制度是防災演練的常態化，過去光復鄉幾乎沒有大型撤離演練，災難來臨時只能臨場摸索，但演練應該成為地方社區的日常。唯有反覆模擬，居民才知道警報響起該往哪走、該帶什麼走。

馬太鞍溪又出現新的堰塞湖，中央應加強事前監測與風險評估，地方須落實強制撤離，防災體系不能再容許一絲僥倖。花蓮洪災應成為制度改革的起點，政府該做的是在悲劇中汲取教訓，而非在政治角力中重蹈覆轍。

堰塞湖 花蓮 樺加沙颱風 馬太鞍溪 光復鄉 楊柳颱風 薇帕颱風 卓榮泰

