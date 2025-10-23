花蓮光復洪災滿月／中央洪災前撤離人數評估 1小時增至13倍

花蓮光復鄉洪災釀十九死，迄今五人失聯，今滿一個月，中央前進協調所昨宣布退場轉型。這場可預見卻來不及阻止的罕見重大堰塞湖災害，只盼罹難者不白白犧牲，悲劇別再重演。

解除紅色警戒 中央協調所退場

七月廿六日，花蓮馬太鞍溪上游發現堰塞湖，九月廿三日溢流潰壩。相關單位一路監控，也預見終將溢流，結果造成十九人死亡、五人失聯，一百五十七人受傷。洪流退去後的光復鄉，滿目瘡痍，五萬七千人次國軍、四十五萬人次「鏟子超人」都加入救災行列。如今堰塞湖剩約一百五十萬噸水，受損堤防加上太空包已加高到六公尺，昨終於解除紅色警戒、降為常態警戒，中央前進協調所任務退場轉型為任務編組。

監控中的花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流時序曝光，中央更換專家團隊、重新模擬影響範圍的關鍵決策時間，雖然較精準的預測災害區域，卻也必須擴大撤離範圍，增加人數，增加防災難度。

九月下旬樺加沙颱風來襲，地方政府與中央開會，根據縣府提供的會議紀錄，九月廿一日下午三時，中央災害應變中心與縣府消防局、警察局視訊會議，內政部原採用林業署委託陽明交大團隊的模擬結果，當時評估須撤離二四五戶約六百人；同日下午四時許，內政部改採台灣大學團隊的最新模擬報告，推估潰堤波及範圍大幅擴張，撤離戶數暴增至一八○一戶約八千人。

花蓮縣消防局長吳兆遠回憶，廿一日晚間六時與內政部開會時，才驚覺撤離人數暴增十三倍，「從六百人變八千人，實在太突然，大家都很訝異，也根本沒有那麼多收容所」。

內政部：兩天前確認最高標準

但內政部長劉世芳曾對外說明，並非廿一日晚間才通知，而是前兩天就確認，因應颱風樺加沙來襲、馬太鞍溪堰塞湖恐有狀況，因此採台大專家提供的最高標準撤離。當天開會也有邀花蓮縣府討論，得出危險地區集中在光復鄉、萬榮鄉與鳳林鎮，經國科會科技中心、農業部套疊後，最終得出一八三七戶名單，並於九月廿一日給花蓮縣府與相關單位，「以保全最多人命為標準」。

花蓮縣府廿一日晚間七時取得國家災害防救科技中心協助套圖，框列名單，緊急協調國軍與地方公所展開強制撤離；隔日上午七時林業保育署發布紅色警戒，預警堰塞湖廿四小時內可能潰堤，縣府、鄉公所與國軍加速執行撤離。

九月廿三日下午二時第一波潰堤，三時卅分再度潰決，壩頂下切達八十公尺，衝擊嚴重程度仍高於預估。許多地區民宅被泥流掩埋、道路中斷，部分住戶採垂直避難受困。

光復鄉長林清水說，這次範圍太大，「百年沒遇過」，垂直避難也很難確認居民有沒有都待在二樓。若中央能更早提供一致的評估數據與明確撤離指示，地方能更早部署，應該不會這麼慘。

