花蓮光復洪災滿月／失聯者託夢 「為什麼還找不到我」

聯合報／ 記者翁至成李隆揆／連線報導

花蓮光復鄉洪災滿月，仍有五名失聯者待尋，有家屬雖然心想親人可能已歸於塵土，仍每天到失聯現場呼喚他們回家，有人擔心「政府會不會放棄了？」甚至淚訴親人托夢「為什麼還找不到我」？有人感嘆，「父親的靈魂就留在他親手種過花草的家園土地上，一切都是命」。

六十八歲林誠德與六十六歲妻子蔡玉美在佛祖街工寮失聯，救難人員在距離工寮約八百公尺外挖到兩人車子，但未見人影，林的兒子每天都到搜救現場等消息，也請法師招魂。

林先生曾依平常跟父母開玩笑的方式喊話，「好囉，要一個月了唷，大家都在找你們，該上來了，別在泥地裡玩耍了…」無奈仍喚不回父母。直到近日，陸續有七、八位親戚來訊，稱先後夢到他失聯的父母在夢中說「你們每天在我上面走來走去，為什麼還找不到？」心底深藏多時的淚水忍不住決堤。

花蓮縣府前天曾找失聯者家屬開會，家屬共同訴求是「不要放棄，要把家人帶回家」。林先生跟縣府人員說，父母很可能就在工寮和車輛間區域。他哽咽說，遺體埋那麼久可能已經腐爛，再下去可能只剩白骨，「還是拜託大家幫忙，請幫我把父母帶回家！」

陽明交通大學退休教授高銘盛失聯至今，高妻因幸運抓住電線桿加上堅強意志爬上屋頂，逾十八小時終獲救。

高的兒子說，母親上周四才出院，長期臥床肌肉流失、肺部纖維化，行動仍不便，但幸好活下來；母親偶爾會談起光復的災情，但語氣已漸漸平靜，計畫接到身邊照顧。

「那棟房子，是爸爸親手打造的退休夢。」他回憶，父親曾說「百年之後葬在花蓮，不用牌位、不用儀式」，比起被救出來生不如死或是殘缺一生，或許父親完成了他生前心願，留在花蓮。

話鋒一轉，他語帶無奈與憤怒稱，事發一個月了，政府從沒給過交代，相關會議報告也沒公開，中央、地方都在推責任，「以結果論來說，兩邊都做的很糟」。

