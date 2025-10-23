花蓮光復洪災滿月／不敢擺家具 1樓門戶洞開怕水來
花蓮光復鄉家園重建之路依然不易，許多家戶淤泥清完，但家具全毀，一樓空空蕩蕩，還得搶愛心二手家具，也有人深怕洪災夢魘再來不敢擺家具；商家、菜市場至今無法正常營業，災民想果腹得四處找便當，感嘆「為什麼我們像難民一樣」？
泥水衝破民宅，多數家戶門窗「門戶洞開」，深怕貴重物品放在家裡不安全，希望有「鋁門窗超人」幫忙；也有災民抱怨，不時聽到有民間捐助的家電或家具可領，排隊排半天，四處碰運氣，各方資源雖多，但流程卻一直重複，災民們就像無頭蒼蠅。
八旬蔣姓婦人與丈夫同住，大嘆年紀大，不懂網路，先前得知光復鄉公所有載滿家具的卡車來，趕快排隊搶到桌椅載回家，但缺衣櫥，衣服只能放在塑膠袋裡。
佛祖街謝姓災民的平房已空空如也，ＤＩＹ兩個水桶當桌腳、再放上一塊洗乾淨的板子當桌面，上頭擺便當、手機、水瓶等生活用品，家中椅子是被水流走再撿回來的，獲贈全新床墊，卻沒床架可用。
從事教職的張先生大嘆，家具都沒了，目前先維持現況，畢竟堰塞湖尚未解決，也怕下次大雨，馬太鞍溪的水不知又要往哪跑。
「下班後看哪裡有便當，就碰碰運氣。」張姓災民說，會去光復車站或村長那覓食，先前因災損三輛汽機車，只能跟朋友借車，還好便道開通，未來採買會較方便，但不可能長期跟朋友借用。語氣中滿滿無奈。
黃小姐慶幸「那天有趕快開走車」，還能到其他城鎮採買。最近早餐吃先前拿到的八寶粥、花生仁湯，午晚餐則是社區發放便當，要是多出便當，她也會多拿兩個放冰箱，隔餐蒸來吃。
各界善心物資持續湧入光復，光復商工有一空間放滿各界愛心物資，包含麵條、罐頭、衛生紙、書包與文具、棉被和枕頭、鹽、餅乾、鮑魚干貝粥、漂白水等，校長陳德明說，「苦不能苦孩子，他們一定會有飯吃。」
花蓮縣府持續提供午餐和晚餐給災民，也調查受災戶的家電、家具需求並登記造冊，媒合愛心物資再宅配到府。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言