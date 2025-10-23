聽新聞
花蓮光復洪災滿月／亟待重建 災民看不見未來藍圖

聯合報／ 本報記者王燕華李承穎

花蓮光復鄉洪災滿月，這個只有一萬兩千人不到的小鎮，過去一個月成為全國焦點，隨著清淤工作告一段落，中央協調所轉型退場，人潮如洪水一樣散去，光復人的重建之路才正要展開，但光是補助無法讓光復重新站起來，更需要整體的重建規畫。

光復人的日常早已因這場洪水變樣，許多家戶失去交通工具，有人棄車逃生保命，但在這片幅員遼闊的家鄉，「沒車等於沒有腳，很不方便」，是在地人的生活寫照，如今還得面對隨時會來的天災而中斷的脆弱交通。

經濟活動也陷入停滯，走在光復市區，幾乎看不到店家開門，一家小吃店老闆娘淚眼婆娑地說，店裡面所有東西都被沖走，「連一雙筷子都沒留下，幾十年心血全毀了」；生財工具都沒了，道出許多店家心聲，加上沒辦法營業，成為惡性循環。

農業是光復鄉產業核心，大水夾帶數百萬噸泥沙覆蓋農田和農機具，短期內難復耕，一台大型機具動輒好幾百萬元，有的還在付貸款就被泥水泡爛，想買新的錢要從何而來？

洪水沖毀的家園亟待重建，心靈創傷短期內更難平復，許多人想到大水還是會心跳加快，有人災後隨身包包長備一瓶精油，想到就拿出來塗在太陽穴，平復心情。

光復鄉現在最需要的是重建，但許多災民一個月來僅獲中央發卅五萬元、縣府五萬元慰助金，面對全鄉幾近毀滅式的打擊，杯水車薪，災民只能組自救會團結爭取權益。

卓揆早已喊出將編列兩百億元重建特別預算，強調「不夠可以再加」，但洪災已滿月，重建方案卻仍只聞樓梯響，中繼屋進展也牛步，還有數百名災民流離失所，隨著中央協調所退場，災民看不見未來的藍圖。

重建遙遙無期，馬太鞍溪上游大、小兩個堰塞湖如不定時炸彈懸在災民心頭，中央、地方得拿出更好對策，別讓災民活在徬徨中。

行政院長卓榮泰喊的重建，到底在哪裡？

