花蓮光復洪災滿月／家還在泥裡 200災民急需中繼屋

花蓮光復鄉逾兩百名災民仍住在旅館或安置中心，急需中繼屋安置，「離災不離村」是許多災民盼望，不願遷村因有世代耕作的田地和長輩親手搭建的房子，是祖先之地。受災戶淚訴，先蓋中繼屋是最卑微的請求，也是災民共同心聲。

光復鄉佛祖街一帶受災最嚴重，家園埋在厚厚泥沙下，至今三三六巷還有很多房子還沒開挖，隨著救災機具陸續退場，「鏟子超人」逐漸減少，清理家園更困難，受災戶每天都在等開挖消息，感嘆「心裡真的很慌」。

佛祖街災民「阿松」家早已不復存在，現在最大的希望，就是確定中繼屋地點與入住時程，他祖母年紀大，每天都在問「什麼時候可以回家」？房子是祖父母一磚一瓦興建，老人家農田深埋淤土，回憶都在這裡。

「家沒有了，人就散了。」阿松哽咽說，未來如果中繼屋能確定並蓋好，希望到時能跟祖母說，家沒有不見，至少還住在光復。

如何重建？災民：需政府清楚資訊

「但現在淤泥還沒挖完，重建怎麼談？希望政府能開座談會，別再分原住民、漢人，我們都是受災戶，都有知道的權利。」阿松強調，災民最需要清楚資訊，而不是滿天飛難以證實的消息，有人說要遷村、有人說不蓋中繼屋，大家亂成一團。

許多災民住在旅館裡，大家彼此安慰、互相照應，但是心裡都掛念著被泥掩埋的房子，有夫妻剛結婚買房，一夕全毀；也有人房子才買一年，現在只能依親，災區物資還是不夠，水跟食物都缺。

陳姓災民說，未來願意住中繼屋，但祖先留下來的土地不能就此不要，還是希望未來能重返家園。林姓災民說，未來房屋修繕希望政府能再補助，幫忙度過難關。

花縣府：國土署規畫蓋兩處中繼屋

花蓮縣府建設處鄧子榆指出，初步調查，不適合居住或需要修繕房屋有七十一戶，經國土署訪視，其中四十戶有意願住中繼屋。他說，佛祖街淤土很深，房子清出後周遭都是砂土，下雨可能再一次受災，就須住中繼屋；有些是房屋受損嚴重，可能要重建。但有的房子受損程度輕微，周遭環境安全無虞，就可返家，都會持續調查。

鄧子榆說，國土署規畫在台糖兩塊用地蓋中繼屋，第一處靠近大進國小，第二處是找找既有建物修繕，像台糖舊倉庫、舊宿舍與已廢校的東富國小，只要增加沐浴設備、廚房等，就能提供災民暫時的中繼點。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，目前兩百多名災民住在旅館，一天補貼兩千元，可住到十月底，十一月轉成月租方案，最長可租三個月到明年一月底，一個月雙人房三萬二千元，四人四萬四千元，全由政府補助。

