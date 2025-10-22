太魯閣燕子口堰塞湖減災工程發包明天進場 秀林鄉部分地區持續停班課

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮太魯閣立霧溪燕子口堰塞湖維持紅色警戒，下游秀林鄉部分地區明天繼續停班停課。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖監測仍有190萬噸蓄水量，廠商將於明天進場，完成刷坡工作後，分階段降挖壩體。縣府晚間宣布，大天祥地區及秀林鄉富世村及崇德村部分地區，明天持續停班停課

林業及自然保育署花蓮分署表示，燕子口堰塞湖減災工程今天發包，廠商明天就會進場，先做刷坡，再進行降挖工程，預計分成兩階段，第一階段繼續刷坡及修築堰塞湖壩體之通水渠道，若可以順利導流讓湖水沖刷，也許可讓壩體瓦解，若不如預期，將進行第二階段壩體降挖，降低蓄水量。

花蓮分署持續監測，燕子口堰塞湖壩高約40公尺，水位高程266.58公尺，距離壩頂溢流仍有約3.42公尺的高程，湖水面積為11公頃，蓄水量190萬噸，距離滿水位還有40萬噸的蓄水空間。

花蓮分署表示，成大防災研究中心已在堰塞湖架設水位計，並可透過國有林防災應變及堰塞湖監測系統即時觀測水位、蓄水體積及氣象資訊，每天也會出動無人機空拍，監測狀況。

因應燕子口堰塞湖紅色警戒，縣府晚間宣布，秀林鄉大天祥地區，包含太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原，以及富世村第1鄰可樂部落撤離戶、第9鄰民樂社區撤離戶，以及富世村第12鄰、崇德村第13鄰由鄉公所通知的撤離戶，明(23)日停止上班、停止上課。

花蓮太魯閣立霧溪燕子口堰塞湖維持紅色警戒，下游秀林鄉部分地區明天繼續停班停課。圖／林業署花蓮分署提供
