「挖土機超人」林鴻森救災感染亡今家祭 總統頒褒揚令表彰義舉
桃園市蘆竹區挖土機行老闆林鴻森，在前往花蓮支援救災期間因左腳受傷感染就醫引發敗血症於中秋夜不治。家屬遵從林的遺願，今在桃園市立殯儀館舉辦家祭，不舉辦公祭，總統府副秘書長何志偉代表總統前往頒給褒揚令，表彰林鴻森捨命救災的義舉，桃園市長張善政也到場致詞表達哀悼。
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖日前發生溢流造成光復鄉慘重災情，林鴻森隔天載運救災利器小山貓與小型挖土機馳援花蓮，卻因感染引發敗血症，10月6日病逝在林口長庚醫院，令國人不捨，賴清德統、桃園市長張善政、花蓮縣政府等人7日前往林鴻森靈堂上香致意。
因家屬遺願，林鴻森家屬不舉辦公祭，今天在桃園市立殯儀館舉辦家祭。何志偉代表總統到場頒贈褒揚令，由林鴻森的兒子、女兒代表接受。家祭雖不對外開放，許多機關仍派人前往致意。
