燕子口堰塞湖減災工程發包 23日進場分階段降挖壩體

中央社／ 花蓮縣22日電

林業保育署花蓮分署監測，立霧溪上游燕子口堰塞湖距壩頂溢流高度仍有3.42公尺；減災工程今天發包後，廠商明天進場，待刷坡工作完成後，分階段降挖壩體。

花蓮分署監測顯示，燕子口堰塞湖壩高約40公尺，水位高程約266公尺，距壩頂溢流仍有約3.42公尺，湖水面積11公頃，蓄水量為190萬噸（壩頂滿庫230萬噸），仍有40萬噸蓄水空間。

花蓮分署指出，燕子口天然壩體積32萬立方公尺，目前壩體下方持續滲流，可能短期內發生壩體滲流破壞或壩頂溢流潰決。

花蓮分署表示，燕子口堰塞湖減災工程已於今天發包，明天廠商進場進行刷坡工作，之後採分階段降挖壩體策略，第一階段刷坡及施築壩體通水渠道，若順利導流並沖刷壩體，可因此瓦解壩體。

花蓮分署說明，若引水後壩體沖刷狀況不如預期，將進行第二階段壩體降挖，以降低堰塞湖蓄水量。

後續監測狀況，成大防災研究中心已完成湖區水位計架設，可即時觀看水位觀測站水位、蓄水體積及氣象資訊；公路局沿線即時影像可觀看隧道溢流口與堰塞湖天然堆積壩體現況。

花蓮分署每天以無人機空拍影像，並於魯丹橋東口以目測監控壩體變化及壩底滲流情況，視情況發布緊急通報單、紅色警戒細胞廣播簡訊等，通知各單位及民眾加強警戒。

立霧溪堰塞湖監測狀況，可至https://www.iiicloud.com.tw/FarmlandQlakenew/BarrierLakhttps://www.iiicloud.com.tw/FarmlandQlakenew/BarrierLakeTaroko查詢。

堰塞湖 花蓮

