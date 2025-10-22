快訊

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

距滿水位2.67公尺 翡翠水庫曝壯觀景象：放流每秒480立方公尺

馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒解除 花縣府指揮所轉型服務

中央社／ 花蓮22日電

馬太鞍溪堰塞湖洪災後，中央前進協調所總協調官季連成宣布紅色警戒降為常態；花蓮縣府表示，復建工作持續進行，縣府前進指揮所下週轉型為「復建服務中心」，續留光復提供服務。

縣長徐榛蔚今天透過新聞稿表示，自9月23日光復洪災發生，縣府團隊進駐光復鄉至今已30天，當天上午9時召開災害應變會議，決議於光復鄉開設前進指揮所，隨即於下午1時30分完成重機具與搜救設備進駐光復鄉，並同步成立災後醫療站；當天下午2時30分、4時30分，兩波洪峰相繼湧入市區，縣府與中央部會迅速整合資源，全力進行搶災應變工作。

徐榛蔚對中央政府表示感謝，災後中央政府即時投入救災，陸軍司令部於9月24日成立前進指揮所，行政院也於9月25日設立前進協調所，感謝季連成長時間進駐災區、全力協調與指揮，為救災工作注入至關重要的力量與支持；中央與地方並肩合作，與時間賽跑，展現堅定救災決心與行動力。

除中央政府，徐榛蔚也特別感謝來自14縣市消防局7220人次投入搜救，以及各縣市政府環保與工務單位人員設備協助清淤，還有全國各地宮廟、教會、企業與公益團體無私協助。

她特別致謝社團法人嘉邑行善團、慈濟及亞泥大力投入，也包含許多自發性開著重機具自行投入救災的重機具超人；同時感謝連日來45萬人次志工投入家戶清淤、道路、側溝清理行列，有人揮汗鏟土、有人駕駛吉普車與沙灘車傳遞物資、有人操作工程機械搶修道路，也有協助接駁志工來回奔走的「小蜜蜂車隊」，每一份付出，都是讓災民更靠近「回家」的力量。

徐榛蔚表示，雖解除警戒，縣府團隊在光復鄉的服務不會中斷，目前戶政服務櫃檯持續加開，巡迴接駁車自10月20日起已投入運行；預計下週起，將啟用「花蓮縣政府復建服務中心」，設於光復鄉中區藝文基地，整合災後重建階段所需補助、文件及各項申請服務，包含建設處、環保局、衛生局、民政處、農業處、社會處與地政處等單位進駐，方便民眾就近辦理，期盼鄉親早日恢復正常生活。

堰塞湖 花蓮 光復鄉

延伸閱讀

前進協調所今退場！季連成在災區待23天 回顧抵達首日「最大震驚」

洪災將滿月 花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖解除紅色警戒

馬太鞍溪新堰塞湖蓄水量僅剩5萬噸 季連成：強制撤離居民可回家

馬太鞍溪新堰塞湖溢流後現況曝光 季連成：暫無危機

相關新聞

「挖土機超人」林鴻森救災感染亡今家祭 總統頒褒揚令表彰義舉

桃園市蘆竹區挖土機行老闆林鴻森，在前往花蓮支援救災期間因左腳受傷感染就醫引發敗血症於中秋夜不治。家屬遵從林的遺願，今在桃...

前進協調所今退場！季連成在災區待23天 回顧抵達首日「最大震驚」

行政院政務委員季連成將軍上月底接手中央前進協調所總協調官，到今天在光復災區已待23天，他的條理分明、思路清晰、作風明快，...

燕子口堰塞湖未擴大 太魯閣國家公園23日起封閉範圍縮小

太魯閣國家公園因燕子口出現堰塞湖而緊急封園，太魯閣國家公園管理處指出，連日來經過政府相關單位持續處置及評估，堰塞湖暫時沒...

花蓮堰塞湖洪災將滿月 張善政今表揚救災英雄：繼續挺花蓮

花蓮堰塞湖洪災發生將屆滿1個月，桃園市政府多個局處廠商近月接力前往花蓮投入救災與復原工作，桃園市長張善政今也趁光復節前夕...

影／馬太鞍溪便橋遭淹 張惇涵三度強調：沒被沖毀

花蓮馬太鞍溪上游因山區崩塌形成新的堰塞湖，21日晚間溢流，導致下游剛通車的臨時便橋遭淹，一度傳出便橋沖毀的消息。

洪災將滿月 花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖解除紅色警戒

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災即將滿一個月，中央前進協調所總協調官季連成今天宣布，紅色警戒解除的4個條件都達成，降級為常態警戒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。