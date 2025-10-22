馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒解除 花縣府指揮所轉型服務

馬太鞍溪堰塞湖洪災後，中央前進協調所總協調官季連成宣布紅色警戒降為常態；花蓮縣府表示，復建工作持續進行，縣府前進指揮所下週轉型為「復建服務中心」，續留光復提供服務。

縣長徐榛蔚今天透過新聞稿表示，自9月23日光復洪災發生，縣府團隊進駐光復鄉至今已30天，當天上午9時召開災害應變會議，決議於光復鄉開設前進指揮所，隨即於下午1時30分完成重機具與搜救設備進駐光復鄉，並同步成立災後醫療站；當天下午2時30分、4時30分，兩波洪峰相繼湧入市區，縣府與中央部會迅速整合資源，全力進行搶災應變工作。

徐榛蔚對中央政府表示感謝，災後中央政府即時投入救災，陸軍司令部於9月24日成立前進指揮所，行政院也於9月25日設立前進協調所，感謝季連成長時間進駐災區、全力協調與指揮，為救災工作注入至關重要的力量與支持；中央與地方並肩合作，與時間賽跑，展現堅定救災決心與行動力。

除中央政府，徐榛蔚也特別感謝來自14縣市消防局7220人次投入搜救，以及各縣市政府環保與工務單位人員設備協助清淤，還有全國各地宮廟、教會、企業與公益團體無私協助。

她特別致謝社團法人嘉邑行善團、慈濟及亞泥大力投入，也包含許多自發性開著重機具自行投入救災的重機具超人；同時感謝連日來45萬人次志工投入家戶清淤、道路、側溝清理行列，有人揮汗鏟土、有人駕駛吉普車與沙灘車傳遞物資、有人操作工程機械搶修道路，也有協助接駁志工來回奔走的「小蜜蜂車隊」，每一份付出，都是讓災民更靠近「回家」的力量。

徐榛蔚表示，雖解除警戒，縣府團隊在光復鄉的服務不會中斷，目前戶政服務櫃檯持續加開，巡迴接駁車自10月20日起已投入運行；預計下週起，將啟用「花蓮縣政府復建服務中心」，設於光復鄉中區藝文基地，整合災後重建階段所需補助、文件及各項申請服務，包含建設處、環保局、衛生局、民政處、農業處、社會處與地政處等單位進駐，方便民眾就近辦理，期盼鄉親早日恢復正常生活。

商品推薦