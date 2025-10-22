燕子口堰塞湖未擴大 太魯閣國家公園23日起封閉範圍縮小

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
馬太鞍溪堰塞湖才釀重大災情，近日立霧溪燕子口又新形成堰塞湖。照片／全國災害資訊網提供
太魯閣國家公園因燕子口出現堰塞湖而緊急封園，太魯閣國家公園管理處指出，連日來經過政府相關單位持續處置及評估，堰塞湖暫時沒有擴大的跡象。考量立霧溪上游高山地區天候及堰塞湖現況，太管處自10月23日起將園區封閉範圍縮小，開放部分高山地區。

太管處表示，燕子口堰塞湖壩體的岩石主要為大理岩，且多為塊狀，已出現滲流現象，湖水亦持續從靳珩隧道回流至立霧溪，林保署將持續處理降挖。依據中央氣象署預測與近日觀察，太魯閣山區降雨可望趨緩，因此高山地區將自10月23日起重新開放，也恢復南湖群峰、畢羊縱走、北二段等生態保護區的入園申請。

太管處提到，但奇萊主、北峰路線將執行奇萊山屋吊掛作業及工程施作；奇萊東稜路線則因出口鄰近天祥以東的堰塞湖警戒區，因此暫不開放。至於合歡山、崇德、大清水、太魯閣臺地、太魯閣遊客中心、得卡倫步道、大禮大同步道等，也將同步開放。另堰塞湖雖沒有明顯擴大，但危機尚未解除，呼籲民眾切勿靠近警戒區域，維護自身安全。

太管處強調，由於降雨過後山區土石含水量高，須注意道路或步道邊坡的穩定性，且近期台灣東北部及花蓮山區仍有降雨預報，特別提醒民眾，從事登山活動裝備及體能缺一不可，也請隨時關注氣象預報，做好風險控管，負責任登山。留意自身安全，開心出遊平安歸。

堰塞湖 花蓮 太魯閣

