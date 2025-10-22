前進協調所今退場！季連成在災區待23天 回顧抵達首日「最大震驚」

行政院政務委員季連成將軍上月底接手中央前進協調所總協調官，到今天在光復災區已待23天，他的條理分明、思路清晰、作風明快，率領團隊推動災區復原工作大步前進，受到各方讚賞，隨復原工作告一段落，中央前進協調所將退場轉型為任務編組，季連成預計明天離開光復。他今天主持最後一次記者會，對自己打80分，認為台灣災防機制應該重新思考並作調整，才能因應劇烈的天氣變化。

季連成今天在記者會上報告工作成果，包括國軍動員超過5萬7000人次、加上超過45萬人次的志工，共清淤1600戶、林田幹線等所有道路全部打通，淤泥及垃圾清除量超過40萬噸，道路清理83公里、水溝疏通8.3公里，側溝也清淤47.8公里、清出3萬500噸淤泥，雨水下水道幹線完成所有幹線及連接管清淤，清淤量約1萬7652公噸。

災民收容方面，累計收容1423人次，短期安置旅宿業591人次，目前還有52人安置在收容所，231人安置在旅宿，11月1日起會轉入中長期安置方案。

季連成今天分享心得，第一天來到災區「最大震驚就是滿目瘡痍」，這個震撼力很強大，他思考了一下，決定調整腳步，重新部署並畫分責任地區，每個地區有中央、縣府、村長等人員，共同規畫工作，也每天檢討並管控進度，很有步調的在做，工作效率非常高。

他說，很多人拿莫拉克風災來與光復洪災做比較，這一次災害對馬太鞍溪下游1837戶保全戶造成重傷害，家裡面所有東西都不見了，比一般土石流還要嚴重，他對受災戶感到非常不忍，每個救災人員一定要「苦民所苦」才能夠做好，「若只認為是一個工作，而不是一個責任，那永遠不會做好」。

季連成回顧自己的救災經驗，從來沒遇過像這樣的志工力量，他感謝廣大的超人們，每天有好幾萬名志工進入家戶清淤，才做得到這樣的成果，也感謝說，這一個月災後救援，相信所有人都覺得有付出也有收穫，成果會讓人終生難忘。

季連成為自己在災區的工作打80分，留20分是為了繼續努力，有進步空間。他說，來光復救災，感受到國家災機制要做修正，台灣天災步頻繁，颱風、地震、土石流都容易形成大面積的災害，災防機制必須調整，才能因應。

他說，自己在行政院直接督管災防辦與國土辦，來希望行政院的政委裡面，一定要有一位能懂專業救災的工作，也認為各縣市都應該有災防機制，防災階段愈落實，受到的傷害就會愈低。 行政院政務委員季連成前進災區扛起總協調官重任，待了超過3星期，明天將離開光復。記者王燕華／攝影

