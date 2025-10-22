花蓮堰塞湖洪災將滿月 張善政今表揚救災英雄：繼續挺花蓮

花蓮堰塞湖洪災發生將屆滿1個月，桃園市政府多個局處廠商近月接力前往花蓮投入救災與復原工作，桃園市長張善政今也趁光復節前夕，親自表揚160多名參與救災的「光復救災英雄」，並感謝許多桃園鄉親自發前往救災。張善政強調，市府會持續關注花蓮災後重建進度，隨時派員幫忙，一起「挺花蓮」。

桃園市政府今天在綜合會議廳舉行「花蓮光復救災英雄感謝會」，致謝市府工務局、水務局、原民局、環保局、農業局等單位及所屬廠商在花蓮發生洪災之後，紛紛前往花蓮光復災區馳援，全力投入救災與復原工作，是無私奉獻的救災英雄。

張善政致詞時表示，花蓮洪災是不幸的事件，9月事發當天傍晚下班時，就指示市府人員要到花蓮現地馳援，相關局處人員隨即前往光復，也動員協力廠商，任何有救災、工程與環境清運量能的單位都出動，到現在都沒有停歇。

張善政也提到，桃園救災團隊體恤白天志工人力眾多、環境整頓不易，主動承擔最艱辛的大夜班，從晚間8時至翌日清晨8時接力作業，在光線昏暗、作業條件艱困的環境下堅守崗位，展現桃園團隊的責任感與行動力。市府由秘書長溫代欣統籌協調，採每周輪替制度，兼顧救災與休息，也不耽誤市政推進。

「桃園在此刻展現同島一命的精神。」張善政也分享，自己去了一次花蓮光復災區，也有不少桃園鄉親自發到花蓮協助救災，看見他的時候，沿途有許多民眾打招呼說「市長，你也來了，我是桃園來的」，或在街道上看到「桃園清潔隊」字樣的背心，

張善政說，尤其許多居住桃園的都會原住民族朋友，家鄉正位於花蓮光復鄉一帶，市府更應盡一分心力協助家鄉復原，還有許多默默付出的救災英雄，所盡的每一分力量都是最偉大、最溫暖的，有大家的力量，讓人非常驕傲。

市府農業局也分享，花蓮光復鄉及鳳林地區因颱風豪雨重創，農場設施與耕地嚴重受損，桃園名27位青年農民迅速組成「智慧農耕救援團」，自備大小貨車、山貓、挖土機、剷裝機、堆高機、吊卡車、高壓清洗機及無人機等專業機具，第一時間投入災區協助復原，「農民挺農民」以科技化農機與專業經驗支援災後重建。

