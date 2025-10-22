花蓮堰塞湖洪災將滿月 張善政今表揚救災英雄：繼續挺花蓮

快訊

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
花蓮堰塞湖洪災發生將屆滿1個月，桃園市政府多個局處廠商近月接力前往花蓮投入救災與復原工作，桃園市長張善政今趁光復節前夕，親自表揚160多名參與救災的「光復救災英雄」。圖／桃市府提供
花蓮堰塞湖洪災發生將屆滿1個月，桃園市政府多個局處廠商近月接力前往花蓮投入救災與復原工作，桃園市長張善政今趁光復節前夕，親自表揚160多名參與救災的「光復救災英雄」。圖／桃市府提供

花蓮堰塞湖洪災發生將屆滿1個月，桃園市政府多個局處廠商近月接力前往花蓮投入救災與復原工作，桃園市長張善政今也趁光復節前夕，親自表揚160多名參與救災的「光復救災英雄」，並感謝許多桃園鄉親自發前往救災。張善政強調，市府會持續關注花蓮災後重建進度，隨時派員幫忙，一起「挺花蓮」。

桃園市政府今天在綜合會議廳舉行「花蓮光復救災英雄感謝會」，致謝市府工務局、水務局、原民局、環保局、農業局等單位及所屬廠商在花蓮發生洪災之後，紛紛前往花蓮光復災區馳援，全力投入救災與復原工作，是無私奉獻的救災英雄。

張善政致詞時表示，花蓮洪災是不幸的事件，9月事發當天傍晚下班時，就指示市府人員要到花蓮現地馳援，相關局處人員隨即前往光復，也動員協力廠商，任何有救災、工程與環境清運量能的單位都出動，到現在都沒有停歇。

張善政也提到，桃園救災團隊體恤白天志工人力眾多、環境整頓不易，主動承擔最艱辛的大夜班，從晚間8時至翌日清晨8時接力作業，在光線昏暗、作業條件艱困的環境下堅守崗位，展現桃園團隊的責任感與行動力。市府由秘書長溫代欣統籌協調，採每周輪替制度，兼顧救災與休息，也不耽誤市政推進。

「桃園在此刻展現同島一命的精神。」張善政也分享，自己去了一次花蓮光復災區，也有不少桃園鄉親自發到花蓮協助救災，看見他的時候，沿途有許多民眾打招呼說「市長，你也來了，我是桃園來的」，或在街道上看到「桃園清潔隊」字樣的背心，

張善政說，尤其許多居住桃園的都會原住民族朋友，家鄉正位於花蓮光復鄉一帶，市府更應盡一分心力協助家鄉復原，還有許多默默付出的救災英雄，所盡的每一分力量都是最偉大、最溫暖的，有大家的力量，讓人非常驕傲。

市府農業局也分享，花蓮光復鄉及鳳林地區因颱風豪雨重創，農場設施與耕地嚴重受損，桃園名27位青年農民迅速組成「智慧農耕救援團」，自備大小貨車、山貓、挖土機、剷裝機、堆高機、吊卡車、高壓清洗機及無人機等專業機具，第一時間投入災區協助復原，「農民挺農民」以科技化農機與專業經驗支援災後重建。

堰塞湖 花蓮

相關新聞

前進協調所今退場！季連成在災區待23天 回顧抵達首日「最大震驚」

行政院政務委員季連成將軍上月底接手中央前進協調所總協調官，到今天在光復災區已待23天，他的條理分明、思路清晰、作風明快，...

昨晚堰塞湖溢流淹沒路面 今天中午馬太鞍溪便道通車了

馬太鞍溪新堰塞湖昨晚9時左右溢流，晚間9時30分抵達臨時便道，後來淹沒便道路面，未破壞便道結構，交通部公路局緊急搶修後，...

企業捐300輛機車、3000家電助光復災民 有人抽中機車笑開懷

花蓮光復鄉歷經堰塞湖洪災後，許多人家中家電、機車全毀，1樓空蕩蕩，有企業捐300輛機車、3000多個家電，今天經濟部開放...

馬太鞍溪新堰塞湖蓄水量僅剩5萬噸 季連成：強制撤離居民可回家

馬太鞍溪新堰塞湖昨晚9時左右溢流，晚間9時30分抵達臨時便道，淹沒便道路面，未破壞便道結構，公路局緊急搶修中。前進協調所...

馬太鞍新堰塞湖溢流 泥流淹便道

繼太魯閣形成燕子口堰塞湖，昨馬太鞍溪又出現新堰塞湖，緊急撤離下游施工人員和光復鄉低窪地區居民共一二五人。昨晚九時卅分左右...

為堰塞湖封整座太魯閣 王婉諭批政府「一刀切」：如基隆段坍方封整條國道

王婉諭認為，許多山友並非反對防災封閉，而是質疑政府「封得太隨便」。她強調：「謹慎不等於一刀切，安全也不該被簡化成『全部封起來』就沒事。」認為全園全區封閉「過頭了，沒道理也沒必要。」

