影／馬太鞍溪便橋遭淹 張惇涵三度強調：沒被沖毀
花蓮馬太鞍溪上游因山區崩塌形成新的堰塞湖，21日晚間溢流，導致下游剛通車的臨時便橋遭淹，一度傳出便橋沖毀的消息。
對此，行政院秘書長張惇涵22日赴立院備詢前受訪強調，馬太鞍溪便橋因溢流被泥流覆蓋，沒有被沖毀。同時指出，上游新堰塞湖因溢流壩體下切，蓄水量減少，政府將持續監控。
