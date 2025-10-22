聽新聞
0:00 / 0:00
洪災將滿月 花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖解除紅色警戒
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災即將滿一個月，中央前進協調所總協調官季連成今天宣布，紅色警戒解除的4個條件都達成，降級為常態警戒。
馬太鞍溪上游堰塞湖區下方約800公尺處右岸邊坡滑動，昨天阻塞河道，形成新的堰塞湖體，並在晚間達到滿水位60萬噸後溢流，淹沒馬太鞍溪涵管便道。季連成今天表示，雖然水量是 60萬噸，也是一種挑戰與檢驗，可檢驗疏散、撤離、堤防與便道。
季連成說，昨晚9時新的堰塞湖溢流，時間約一個半小時，下游水位最高抬升70到75公分，河川及堤防都沒有受到影響，涵管便橋低窪處被淹過，堆積淤土和垃圾，涵管被沖下來的樹幹與雜物堵塞，今天早上開始施工清除，中午可通行。
季連成說，持續監控馬太鞍溪堰塞湖，原本的堰塞湖每天仍有50萬到100萬噸的穩定流量，安全上沒有任何威脅，下游河道強化疏浚，受損的2860公尺堤防，加上太空包，已加高到6公尺，強化抗洪能力。昨晚小堰塞湖溢流，湖水都依疏浚河道在走，沒有溢流到堤防邊，加上先前已做實際的撤離演練，4個條件都達成，宣布紅色警戒降級為常態警戒。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言