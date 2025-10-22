快訊

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

豬肉不能賣！衝擊地方美食 阿璋肉圓、阿泉爌肉飯含淚宣布：售完休業

整理包／國內疑爆非洲豬瘟疫情！到底多可怕…11大QA一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

洪災將滿月 花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖解除紅色警戒

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
馬太鞍溪上游堰塞湖連日來狀況穩定，中央前進協調所今天宣布降級為常態警戒，圖為20日空拍畫面。圖／林業保育署花蓮分署提供
馬太鞍溪上游堰塞湖連日來狀況穩定，中央前進協調所今天宣布降級為常態警戒，圖為20日空拍畫面。圖／林業保育署花蓮分署提供

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災即將滿一個月，中央前進協調所總協調官季連成今天宣布，紅色警戒解除的4個條件都達成，降級為常態警戒。

馬太鞍溪上游堰塞湖區下方約800公尺處右岸邊坡滑動，昨天阻塞河道，形成新的堰塞湖體，並在晚間達到滿水位60萬噸後溢流，淹沒馬太鞍溪涵管便道。季連成今天表示，雖然水量是 60萬噸，也是一種挑戰與檢驗，可檢驗疏散、撤離、堤防與便道。

季連成說，昨晚9時新的堰塞湖溢流，時間約一個半小時，下游水位最高抬升70到75公分，河川及堤防都沒有受到影響，涵管便橋低窪處被淹過，堆積淤土和垃圾，涵管被沖下來的樹幹與雜物堵塞，今天早上開始施工清除，中午可通行。

季連成說，持續監控馬太鞍溪堰塞湖，原本的堰塞湖每天仍有50萬到100萬噸的穩定流量，安全上沒有任何威脅，下游河道強化疏浚，受損的2860公尺堤防，加上太空包，已加高到6公尺，強化抗洪能力。昨晚小堰塞湖溢流，湖水都依疏浚河道在走，沒有溢流到堤防邊，加上先前已做實際的撤離演練，4個條件都達成，宣布紅色警戒降級為常態警戒。

馬太鞍溪上游堰塞湖連日來狀況穩定，中央前進協調所今天宣布降級為常態警戒，圖為20日空拍畫面。圖／林業保育署花蓮分署提供
馬太鞍溪上游堰塞湖連日來狀況穩定，中央前進協調所今天宣布降級為常態警戒，圖為20日空拍畫面。圖／林業保育署花蓮分署提供

堰塞湖 花蓮

延伸閱讀

影／花蓮馬太鞍溪新堰塞湖若溢流 季連成：預防性封閉便道

花蓮馬太鞍溪又有新堰塞湖！滿水位60萬噸24小時內溢流 已疏散施工人員機具

光復鄉水溝蓋遺失疑被偷 季連成怒：勿發災難財 最重可處無期徒刑

季連成：低窪地區水淹沒1樓 重災區不採垂直避難

相關新聞

前進協調所今退場！季連成在災區待23天 回顧抵達首日「最大震驚」

行政院政務委員季連成將軍上月底接手中央前進協調所總協調官，到今天在光復災區已待23天，他的條理分明、思路清晰、作風明快，...

昨晚堰塞湖溢流淹沒路面 今天中午馬太鞍溪便道通車了

馬太鞍溪新堰塞湖昨晚9時左右溢流，晚間9時30分抵達臨時便道，後來淹沒便道路面，未破壞便道結構，交通部公路局緊急搶修後，...

企業捐300輛機車、3000家電助光復災民 有人抽中機車笑開懷

花蓮光復鄉歷經堰塞湖洪災後，許多人家中家電、機車全毀，1樓空蕩蕩，有企業捐300輛機車、3000多個家電，今天經濟部開放...

馬太鞍溪新堰塞湖蓄水量僅剩5萬噸 季連成：強制撤離居民可回家

馬太鞍溪新堰塞湖昨晚9時左右溢流，晚間9時30分抵達臨時便道，淹沒便道路面，未破壞便道結構，公路局緊急搶修中。前進協調所...

馬太鞍新堰塞湖溢流 泥流淹便道

繼太魯閣形成燕子口堰塞湖，昨馬太鞍溪又出現新堰塞湖，緊急撤離下游施工人員和光復鄉低窪地區居民共一二五人。昨晚九時卅分左右...

為堰塞湖封整座太魯閣 王婉諭批政府「一刀切」：如基隆段坍方封整條國道

王婉諭認為，許多山友並非反對防災封閉，而是質疑政府「封得太隨便」。她強調：「謹慎不等於一刀切，安全也不該被簡化成『全部封起來』就沒事。」認為全園全區封閉「過頭了，沒道理也沒必要。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。