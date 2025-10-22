洪災將滿月 花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖解除紅色警戒

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災即將滿一個月，中央前進協調所總協調官季連成今天宣布，紅色警戒解除的4個條件都達成，降級為常態警戒。

馬太鞍溪上游堰塞湖區下方約800公尺處右岸邊坡滑動，昨天阻塞河道，形成新的堰塞湖體，並在晚間達到滿水位60萬噸後溢流，淹沒馬太鞍溪涵管便道。季連成今天表示，雖然水量是 60萬噸，也是一種挑戰與檢驗，可檢驗疏散、撤離、堤防與便道。

季連成說，昨晚9時新的堰塞湖溢流，時間約一個半小時，下游水位最高抬升70到75公分，河川及堤防都沒有受到影響，涵管便橋低窪處被淹過，堆積淤土和垃圾，涵管被沖下來的樹幹與雜物堵塞，今天早上開始施工清除，中午可通行。

季連成說，持續監控馬太鞍溪堰塞湖，原本的堰塞湖每天仍有50萬到100萬噸的穩定流量，安全上沒有任何威脅，下游河道強化疏浚，受損的2860公尺堤防，加上太空包，已加高到6公尺，強化抗洪能力。昨晚小堰塞湖溢流，湖水都依疏浚河道在走，沒有溢流到堤防邊，加上先前已做實際的撤離演練，4個條件都達成，宣布紅色警戒降級為常態警戒。 馬太鞍溪上游堰塞湖連日來狀況穩定，中央前進協調所今天宣布降級為常態警戒，圖為20日空拍畫面。圖／林業保育署花蓮分署提供

商品推薦