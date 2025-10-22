快訊

昨晚堰塞湖溢流淹沒路面 今天中午馬太鞍溪便道通車了

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
馬太鞍溪新堰塞湖昨晚9時左右溢流淹沒便道路面，公路局緊急搶修後，已於今天中午12時開放南北通車，禁行全聯結車，並限速30公里。圖／中央前進協調所提供
馬太鞍溪新堰塞湖昨晚9時左右溢流，晚間9時30分抵達臨時便道，後來淹沒便道路面，未破壞便道結構，交通部公路局緊急搶修後，已於今天中午12時開放南北通車，禁行全聯結車，並限速30公里。

馬太鞍新堰塞湖於昨夜9時許溢流後，流經馬太鞍溪涵管便道，期間雖有短暫時間水位淹沒便橋路面，不過並未破壞便橋結構，今天公路局進場疏通涵管水路及清理雜木、淤土。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段表示，今天清晨公路局搶修團隊進場清除雜木、淤土、加固穩定路基及安全設施，經評估便道安全無虞後，即刻起解除便道預警性道路封閉，恢復正常通行，但仍禁行全聯結車，限速30公里，請用路人減速慢行。

