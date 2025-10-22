企業捐300輛機車、3000家電助光復災民 有人抽中機車笑開懷

花蓮光復鄉歷經堰塞湖洪災後，許多人家中家電、機車全毀，1樓空蕩蕩，有企業捐300輛機車、3000多個家電，今天經濟部開放抽籤，約30名受災戶到場關心抽獎情況。有人抽到機車藏不住笑容，有人希望抽到家電。除了家電日後直接領取外，機車還需要過戶等程序，全辦好後再發放給中獎者。

陳姓婦人最想抽到洗衣機，她說，現在衣服都只能用手洗，非常累人，床單被單根本無法洗，若有洗衣機就不用這麼辛苦。另名金姓阿姨的機車被洪水沖走，看到抽機車中獎名單上有自己，十分開心，她說，有了機車在鄉內移動很便利。

曾姓婦人說，家裡1樓家電都被沖走或損壞，希望都能抽中家電。陳姓老翁說，家裡的電視、冰箱都不見了，希望抽到這兩樣，覺得中獎機率比較低，只能碰碰運氣。

在企業捐贈300輛機車中，有100輛是115cc、200輛是125cc，今天上午經濟部抽出230輛機車給幸運中獎民眾，並有100輛備取名單。企業也捐贈3517個家電，包括洗衣機、冰箱、電視、電風扇、微波爐等，就連伴唱機都有20個，有639個優先分配給中低收入戶，剩餘2878個也抽籤贈與受災戶。

前進協調所總協調官季連成表示，家電、機車優先給中低收入戶使用，其中機車優先給村里長使用，除了補足受損的公務機車外，也期許村里長能親力親為，多騎機車服務鄉親，讓鄉親安心。

經濟部產業發展署主任秘書陳國軒表示，現在很多光復鄉親的機車都不能使用而報廢，但在光復鄉，機車是民眾非常重要的代步工具，感謝企業捐300輛機車，除了有50輛機車優先配給低收入戶跟中低收入戶外，還有20輛機車給鄉公所，讓村長、村幹事使用。其他230輛今天透過公平公開的抽籤方式，抽給需要的民眾。

陳國軒說，若民眾幸運抽中機車，不管是本人還是會委託代理人，請在10月27日至29日，到中華電信光復服務中心一樓，帶身分證簽名辦理，逾期視同放棄，會依序聯絡備取人贈送機車。由於機車還需要過戶、領車牌等行政程序，只要確認中獎人身分，統一由監理站辦理，其中行政費用都由企業協助。

另外，季連成說，救災工作告一段落，今後工作會轉型，從災後救援轉型為災後復原重建，復原重建工作會非常漫長，包括農田的復甦，有600公頃的農田是被砂土掩埋，後續都要處理；還有中繼屋的問題，很多人房子已無法居住，後續都會來做中繼屋，觀光振興事業的工作也要做。中央有9大功能組，會常駐在花蓮，請鄉親放心，有很強的團隊持續為鄉親服務。 經濟部產業發展署主任秘書陳國軒表示，若民眾幸運抽中機車，請在10月27日至29日，到中華電信光復服務中心一樓，帶身分證簽名辦理，逾期視同放棄。記者王思慧／攝影

