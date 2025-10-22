馬太鞍溪新堰塞湖蓄水量僅剩5萬噸 季連成：強制撤離居民可回家

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
馬太鞍溪新堰塞湖昨晚9時左右溢流，晚間9時30分抵達臨時便道，淹沒便道路面，未破壞便道結構，公路局緊急搶修中。圖／讀者提供
馬太鞍溪新堰塞湖昨晚9時左右溢流，晚間9時30分抵達臨時便道，淹沒便道路面，未破壞便道結構，公路局緊急搶修中。前進協調所總協調官季連成今早說，經確認後，新堰塞湖已減為約5萬噸蓄水量，堰塞湖目前暫無危險，上午強制撤離的居民可回家。

中央前進協調所今天指出，昨天新生成堰塞湖後，行政院卓榮泰院長即要求相關單位密切關注馬太鞍溪水位狀況並評估溢流影響，在農業部推估範圍下，新堰塞湖於昨夜9時許溢流，約莫一個小時流經馬太鞍溪涵管便道，期間雖有短暫時間水位覆淹便橋路面，但未破壞便橋結構。

今天交通部公路局已進場疏通涵管水路及清理雜木、淤土，而為確保馬太鞍溪便道用路人安全，公路局進一步確認是否需再安全加固，將在確認安全無虞後，另行對外公告通行時間，請民眾注意安全，改道通行。

季連成今天上午表示，馬太鞍新堰塞湖「已經不存在」，舊的堰塞湖約有155萬噸水，下面新的只剩下5萬噸，就是正常溢流出去，「沒有什麼堰塞湖的問題」；昨天撤離的100多人，因為解除警戒，今天上午開放他們回家。

林保署昨天上午8時30分空中勘查，在馬太鞍溪上游堰塞湖區下方約800公尺處，發現新的堰塞湖，蓄水量約50多萬噸，緊急撤離下游施工人員、光復鄉低窪地區居民100多人，並在晚間7點半封閉便道；昨晚9時30分左右，堰塞湖溢流的水抵達南下便道，晚間10時泥流水淹過便道，水位抬升約70公分，現水位已下降。

馬太鞍溪新堰塞湖昨晚9時左右溢流，晚間9時30分抵達臨時便道，淹沒便道路面，未破壞便道結構，公路局緊急搶修中。圖／讀者提供
