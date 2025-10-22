為堰塞湖封整座太魯閣 王婉諭批政府「一刀切」：如基隆段坍方封整條國道

太魯閣國家公園管理處日前因燕子口堰塞湖發布「全園區禁止進入」的緊急公告，引發登山及戶外愛好者不滿。時代力量主席王婉諭昨(21)日在臉書撰文，指出政府以單一堰塞湖為由，封閉橫跨花蓮、南投、台中的整個國家公園，決策缺乏比例原則，形同「行政怠惰、踐踏專業」。

王婉諭表示，燕子口堰塞湖位於海拔約300公尺的溪谷地帶，但封閉範圍卻擴及合歡山、南湖大山、奇萊山系等海拔超過3000公尺的區域。她形容：「這就像國道三號基隆段坍方，結果政府宣布整條國道封閉一樣荒謬。」

她指出，太魯閣國家公園占台灣本島面積的2.6%，南北長、東西寬各約40公里，跨越花蓮、台中與南投三個縣市。「用一紙全區封閉的命令，來處理一個位於低海拔溪谷的堰塞湖，顯然不符比例原則，也不符合《災害防救法》第29條所謂的『應迅速採取必要之處置』精神。」

王婉諭認為，許多山友並非反對防災封閉，而是質疑政府「封得太隨便」。她強調：「謹慎不等於一刀切，安全也不該被簡化成『全部封起來』就沒事。」認為全園全區封閉「過頭了，沒道理也沒必要」。

她建議，若真是因堰塞湖造成潛在風險，應僅針對中橫公路大禹嶺以下東段封閉，這樣的防災作為才有邏輯、也能兼顧安全。若後續因強降雨需要擴大封閉，也應明確說明理由與範圍，「把話講清楚，而不是用堰塞湖當理由。」

王婉諭回顧行政院前院長蘇貞昌曾於2019年喊出「山林解禁」，推動民眾更親近自然。但此次太魯閣事件，讓她擔憂政府又走回「先禁國家」的老路，以封鎖代替管理。

她表示：「開放山林多年建立的信任與共識，不能在這樣的行政習慣中被一步步消耗。」真正的安全應建立在清楚資訊、合理判斷、預警機制與公眾信任上，而非「粗糙的一刀切」。

對於部分網友擔心批評政府會影響防災，王婉諭回應：「正因為我們在乎山林安全，才要監督政府用對的方式做對的事。」她強調，這次事件與藍綠無關，而是行政是否依法、是否尊重專業的問題。

她最後表示，作為一位經常帶孩子上山下海的母親，她深知山林的美好與風險。「希望未來政府做任何決定，要有邏輯，要用專業、理性的態度來管理山林，針對真正有風險的區域進行管制，而不是用粗糙的一刀切來敷衍了事。」

