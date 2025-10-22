快訊

馬太鞍溪新堰塞湖溢流後現況曝光 季連成：暫無危機

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
馬太鞍溪橋臨時便道今日現況。圖／中央前進協調所提供
馬太鞍溪橋臨時便道今日現況。圖／中央前進協調所提供

花蓮馬太鞍溪新堰塞湖昨晚溢流，洪峰在昨晚覆淹涵管便道，光復鄉災後復原專案中央前進協調所總協調官、政務委員季連成今天指出，上午8時與相關單位交互確認後，目前堰塞湖穩定，暫無危機。

季連成指出，昨日新生成堰塞湖後，行政院長卓榮泰即要求相關單位密切關注馬太鞍溪水位狀況並評估溢流影響，在農業部推估範圍下，新堰塞湖於昨夜9時許溢流，約莫一個小時流經馬太鞍溪涵管便道，期間雖有短暫時間水位覆淹便橋路面，但未破壞便橋結構。

季連成說，今天天亮後，交通部公路局即已進場疏通涵管水路及清理雜木、淤土，而為確保馬太鞍溪便道用路人安全，目前交通部公路局尚在確認是否需再進行安全加固，交通部公路局將在確認安全無虞後，另行對外公告通行時間，請民眾注意安全，改道通行。

相關新聞

馬太鞍新堰塞湖溢流 泥流淹便道

繼太魯閣形成燕子口堰塞湖，昨馬太鞍溪又出現新堰塞湖，緊急撤離下游施工人員和光復鄉低窪地區居民共一二五人。昨晚九時卅分左右...

馬太鞍溪新堰塞湖溢流後現況曝光 季連成：暫無危機

花蓮馬太鞍溪新堰塞湖昨晚溢流，洪峰在昨晚覆淹涵管便道，光復鄉災後復原專案中央前進協調所總協調官、政務委員季連成今天指出，...

馬太鞍洪災將滿月又增2堰塞湖 中央地方合作挑戰仍多

馬太鞍溪堰塞湖洪災將滿月，期間中央、地方互控卸責，中央前進協調所進駐災區後，也頻與花蓮縣府意見相左，如今協調所將轉型「災後中央復原重建專案協調會報」，堰塞湖紅色警戒也有望降級，但近日花蓮又新增兩座堰塞湖，未來中央地方合作防災、重建，挑戰不小。

馳援花蓮不手軟！做自己也做公益 「吊車大王」霸氣行善不怕高調

當花蓮馬太鞍溪堰塞湖泥流吞噬家園，吊車大王胡漢龑毫不猶豫調度重機具趕赴現場，義務救災至今仍未撤離。每出一車少百萬營收，他卻說「救人比賺錢重要」，用行動詮釋台灣最硬底也最柔軟的力量。

馬太鞍新堰塞湖昨晚溢流 便道待水退評估開放通車時間

馬太鞍堰塞湖下方河道局部崩塌蓄水，昨天發現新的堰塞湖，昨晚9時30分左右堰塞湖溢流的水抵達台9線南下便道，便道出現積水情...

花蓮光復洪災明滿月 商家營業仍驚驚

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，明天滿一個月，市區街道與家戶清淤告一段落，已有店家開門做生意。但地震、颱風降雨輪流報到...

