馬太鞍溪新堰塞湖溢流後現況曝光 季連成：暫無危機

花蓮馬太鞍溪新堰塞湖昨晚溢流，洪峰在昨晚覆淹涵管便道，光復鄉災後復原專案中央前進協調所總協調官、政務委員季連成今天指出，上午8時與相關單位交互確認後，目前堰塞湖穩定，暫無危機。

季連成指出，昨日新生成堰塞湖後，行政院長卓榮泰即要求相關單位密切關注馬太鞍溪水位狀況並評估溢流影響，在農業部推估範圍下，新堰塞湖於昨夜9時許溢流，約莫一個小時流經馬太鞍溪涵管便道，期間雖有短暫時間水位覆淹便橋路面，但未破壞便橋結構。

季連成說，今天天亮後，交通部公路局即已進場疏通涵管水路及清理雜木、淤土，而為確保馬太鞍溪便道用路人安全，目前交通部公路局尚在確認是否需再進行安全加固，交通部公路局將在確認安全無虞後，另行對外公告通行時間，請民眾注意安全，改道通行。

