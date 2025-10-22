聽新聞
0:00 / 0:00
馬太鞍溪新堰塞湖溢流後現況曝光 季連成：暫無危機
花蓮馬太鞍溪新堰塞湖昨晚溢流，洪峰在昨晚覆淹涵管便道，光復鄉災後復原專案中央前進協調所總協調官、政務委員季連成今天指出，上午8時與相關單位交互確認後，目前堰塞湖穩定，暫無危機。
季連成指出，昨日新生成堰塞湖後，行政院長卓榮泰即要求相關單位密切關注馬太鞍溪水位狀況並評估溢流影響，在農業部推估範圍下，新堰塞湖於昨夜9時許溢流，約莫一個小時流經馬太鞍溪涵管便道，期間雖有短暫時間水位覆淹便橋路面，但未破壞便橋結構。
季連成說，今天天亮後，交通部公路局即已進場疏通涵管水路及清理雜木、淤土，而為確保馬太鞍溪便道用路人安全，目前交通部公路局尚在確認是否需再進行安全加固，交通部公路局將在確認安全無虞後，另行對外公告通行時間，請民眾注意安全，改道通行。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言