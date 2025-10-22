馬太鞍新堰塞湖昨晚溢流 便道待水退評估開放通車時間

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
馬太鞍堰塞湖下方河道局部崩塌蓄水，昨天發現新的堰塞湖。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專
馬太鞍堰塞湖下方河道局部崩塌蓄水，昨天發現新的堰塞湖。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專

馬太鞍堰塞湖下方河道局部崩塌蓄水，昨天發現新的堰塞湖，昨晚9時30分左右堰塞湖溢流的水抵達台9線南下便道，便道出現積水情形，甚至有部分便道護欄被沖毀，泥水漫過便道，車輛無法通行，中央呼籲民眾不要靠近溪流與堤防。

農業部「林業及自然保育署」臉書粉專表示，昨天上午直升機空勘發現馬太鞍溪堰塞湖區下方約800公尺處右岸邊坡再度滑動，造成河道阻塞，形成新的小型堰塞湖。依現地初步判定，新的湖體壩高約40公尺，目前蓄水量約10萬噸，若降雨持續，預估約24小時後將達蓄滿狀態，屆時水量約達60萬噸，「數據仍需持續驗算」。

林保署表示，根據水文初步模擬，若壩體在蓄滿後30分鐘內潰決，洪峰流量約為每秒670立方公尺，下游馬太鞍溪橋斷面水位可能上升約70公分。綜合研判，影響範圍主要為大馬堤防後方低窪區域。

前進協調所已立即通知水利署第九河川分署，要求馬太鞍溪下游河道內施工人員全面撤離，並請交通部公路局留意便橋安全及即時實施交通管制。同時，已通知花蓮縣政府、光復鄉公所及大馬村長，協助預防性撤離大馬堤防後方低窪區住戶，確保居民安全。

有關台9線馬太鞍溪橋臨時便道現狀，公路局東分局花蓮工務段表示，因應馬太鞍新堰塞湖昨晚開始溢流，花蓮工務段依中央前進協調所指示，昨晚7時30分執行預警性封路，而溢流約於昨晚9時開始，並於昨晚10時溢淹過溪底便道路面，而水位已於昨晚10時45分降到便道以下，目前便道所設置的通水涵管，經目視2公尺大涵管尚完好，路面略有積土及樹木殘枝，公路局搶修團隊將待水退後儘速進行清理與檢修，並評估開放通車時間。

台9線馬太鞍溪橋臨時便道，昨晚7時30分起執行預警性封路。圖／公路局提供
台9線馬太鞍溪橋臨時便道，昨晚7時30分起執行預警性封路。圖／公路局提供
台9線馬太鞍溪橋臨時便道，昨晚7時30分起執行預警性封路。替代路線圖。圖／公路局提供
台9線馬太鞍溪橋臨時便道，昨晚7時30分起執行預警性封路。替代路線圖。圖／公路局提供
馬太鞍堰塞湖下方河道局部崩塌蓄水，昨天發現新的堰塞湖。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專
馬太鞍堰塞湖下方河道局部崩塌蓄水，昨天發現新的堰塞湖。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專

堰塞湖 花蓮 馬太鞍

