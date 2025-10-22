馬太鞍新堰塞湖昨晚溢流 便道待水退評估開放通車時間
馬太鞍堰塞湖下方河道局部崩塌蓄水，昨天發現新的堰塞湖，昨晚9時30分左右堰塞湖溢流的水抵達台9線南下便道，便道出現積水情形，甚至有部分便道護欄被沖毀，泥水漫過便道，車輛無法通行，中央呼籲民眾不要靠近溪流與堤防。
農業部「林業及自然保育署」臉書粉專表示，昨天上午直升機空勘發現馬太鞍溪堰塞湖區下方約800公尺處右岸邊坡再度滑動，造成河道阻塞，形成新的小型堰塞湖。依現地初步判定，新的湖體壩高約40公尺，目前蓄水量約10萬噸，若降雨持續，預估約24小時後將達蓄滿狀態，屆時水量約達60萬噸，「數據仍需持續驗算」。
林保署表示，根據水文初步模擬，若壩體在蓄滿後30分鐘內潰決，洪峰流量約為每秒670立方公尺，下游馬太鞍溪橋斷面水位可能上升約70公分。綜合研判，影響範圍主要為大馬堤防後方低窪區域。
前進協調所已立即通知水利署第九河川分署，要求馬太鞍溪下游河道內施工人員全面撤離，並請交通部公路局留意便橋安全及即時實施交通管制。同時，已通知花蓮縣政府、光復鄉公所及大馬村長，協助預防性撤離大馬堤防後方低窪區住戶，確保居民安全。
有關台9線馬太鞍溪橋臨時便道現狀，公路局東分局花蓮工務段表示，因應馬太鞍新堰塞湖昨晚開始溢流，花蓮工務段依中央前進協調所指示，昨晚7時30分執行預警性封路，而溢流約於昨晚9時開始，並於昨晚10時溢淹過溪底便道路面，而水位已於昨晚10時45分降到便道以下，目前便道所設置的通水涵管，經目視2公尺大涵管尚完好，路面略有積土及樹木殘枝，公路局搶修團隊將待水退後儘速進行清理與檢修，並評估開放通車時間。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言