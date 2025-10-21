季連成：台9線馬太鞍溪橋臨時便道未沖毀

花蓮馬太鞍溪今天發現新的堰塞湖，今晚9時許開始溢流，傳台9線南下便道遭沖毀，光復鄉災後復原專案中央前進協調所總協調官季連成政委今（21）日表示，臨時便道並無沖毀情形。

季連成說，由於農業部林保署預測馬太鞍新堰塞湖約於今晚開始溢流，故於19時30分宣布預警性封橋，溢流約於21時前開始，並於22時前溢淹過便道路面，水位已於22時45分降到便道以下，且溢流皆保留在疏濬的水道，兩側堤防安然無恙，目前便道上略有積土及樹木殘枝，紐澤西護欄也有部分走位情形，交通部公路局將儘速進行整理，並於評估儘速開放通車。

