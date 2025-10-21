聽新聞
光復洪災明滿月 商家營業仍驚驚

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮報導
鮮堡漢堡光復店古姓老闆娘說，一輩子心血因洪災沒了，哭了好幾天，如今她要擦乾眼淚面對現實，重新站起來。記者林佳彣／攝影
鮮堡漢堡光復店古姓老闆娘說，一輩子心血因洪災沒了，哭了好幾天，如今她要擦乾眼淚面對現實，重新站起來。記者林佳彣／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，明天滿一個月，市區街道與家戶清淤告一段落，已有店家開門做生意。但地震、颱風降雨輪流報到，尚未解決的堰塞湖問題猶如懸在頭上、隨時可能落下的利刃，災民認為重建之路充滿陰影，還很漫長。

「這要怎麼恢復？只能從零開始了。」鮮堡漢堡光復店古姓老闆娘說，她已六十五歲，在地經營早餐店廿多年，租屋十多年，幾年前才貸款買房，結果遇到一場大洪水，價值數十萬元的生財工具全沒了，還有三五○萬元房貸要繳，政府補助卅五萬元連生活費都不夠，盼對店家、住家要有分級補助。

她說，近年罹癌後多次復發，五年內開六次大刀，但「我是很樂觀的人」。只是洪災過後，一輩子心血就沒了，夫妻倆對未來全無頭緒，每晚睡前她都會問「老公，這是假的喔？明天起來還可以上班？」哭了幾天，她也只能擦乾眼淚面對現實，只希望政府要解決堰塞湖這顆炸彈，「否則我們永遠活在恐懼中」。

要重新營業的還有開業近卅年、傳承二代的慈美烘焙坊，黃姓老闆娘擔心復業後大家消費能力有限，但還有小孩要養，只希望十二月能恢復營業。她考量堰塞湖還在，店內家具不敢一次到位，待營業後再觀察是否陸續添足，「我害怕再被淹一次」，更憂心再發生水災裝潢要拆第二次，可能就沒經費整修。

