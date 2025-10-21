淹沒道路！花蓮馬太鞍溪新堰塞湖晚間9時許溢流 泥水沖毀台9線便道護欄

花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天發現新的堰塞湖，在今天晚上9時30分左右，堰塞湖溢流的水抵達台9線南下便道，便道出現積水情形，甚至有部分便道護欄被沖毀，泥水漫過便道，車輛無法通行，中央呼籲民眾不要靠近溪流與堤防。

林保署花蓮分署今天上午8時30分搭乘直升機空中勘查，在光復鄉馬太鞍溪上游發現堰塞湖區下方約800公尺處發現一個新的堰塞湖，晚間9時30分左右，下游水位計觀測到水量增加，新堰塞湖已開始溢流。馬太鞍溪橋溪便道在晚間7時30分，已啟動預警性防災應變機制正式封閉。

根據現場影片，馬太鞍溪水變得湍急、混濁，不斷沖刷便道底部涵管，還有雜木擋住涵洞口，沒過多久，水位已超過便道高度，開始淹沒便道，看起來十分危險，目前確認有部分便道的紐澤西護欄被沖毀，詳細情況明天要再由相關單位查看受損情形。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天發現新的堰塞湖，在今天晚上9時30分左右，堰塞湖溢流的水抵達台9線南下便道。圖／鳳林警分局提供 花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天發現新的堰塞湖，在今天晚上9時30分左右，堰塞湖溢流的水抵達台9線南下便道，有便道紐澤西護欄被沖毀，泥水漫過路面。圖／讀者提供

商品推薦