馬太鞍溪新堰塞湖今晚隨時可能溢流 光復急撤離125人、便道封閉

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天發現新的堰塞湖，由於有溢流危機，台9線馬太鞍溪橋臨時便道已封閉。記者林佳彣／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天發現新的堰塞湖，由於有溢流危機，台9線馬太鞍溪橋臨時便道已封閉，位於馬太鞍溪下游的阿陶莫部落，已於今天晚上7時完成撤離，阿陶莫部落（東富村）12、13、14鄰共計36戶、102人撤離；便道下游南側11戶、23人則在下午撤離完畢。

中央前進協調所指出，馬太鞍溪水位升高，目前疏散撤離便道下游南側、阿陶莫部落，其中便道下游南側為11戶、共23人，1人臥床長者送鳳林榮民醫院，2人收容於大全國小，20人依親。阿陶莫部落12、13、14鄰，共102人，有5人垂直避難，5人收容至鄉托（大全活動中心），92人依親。

至於是否已經溢流，林保署花蓮分署表示，今天晚上隨時都有可能溢流，請民眾不要靠近溪流，以免發生危險。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天發現新的堰塞湖，由於有溢流危機，台9線馬太鞍溪橋臨時便道已封閉。圖／中央協調所提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天發現新的堰塞湖，由於有溢流危機，光復鄉有125人撤離。圖／中央協調所提供
堰塞湖 花蓮 馬太鞍溪

