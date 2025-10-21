花蓮洪災募款已用逾6億元 執行情形將每週公布

快訊

中央社／ 台北21日電
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。本報資料照片
馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮至今將滿月，募款專案進入倒數，目前累計湧入12.7億餘元善款；包括死亡慰問金在內已撥款超過6億元。衛福部今天說，將每週發布賑助執行情形。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流重創光復鄉，大水除沖斷馬太鞍溪橋外，也漫過堤防沖進光復鄉部落、社區道路，造成當地水深最深時近1層樓高，車輛泡水或被沖走，人命傷亡及財產損失慘重。

衛生福利部所轄公設財團法人賑災基金會9月25日到10月24日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，提供匯款、LINE Pay、超商與外匯等捐款管道。

衛福部今天在臉書公布，根據賑災基金會最新資料，截至10月20日晚間11時59分，累計捐款12億7634萬1886元，總筆數31萬1008筆。

有關中央家園支持慰助金部分，家園復原慰問金每戶10萬元、家園清理支持方案5萬元、房屋修繕暨家庭支持救助金20萬元，已陸續撥付。此外，截至10月21日，包含死亡慰問金，已撥款超過6億元；由公務預算及賑災基金會專戶支應。

衛福部強調，未來將每週發布災後賑助執行情形，讓愛心流向公開、透明，讓希望在風雨中持續閃耀，也願每一個努力重建的身影，都被這份溫暖守護。

堰塞湖 花蓮 賑災基金會 募款

