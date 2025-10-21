聽新聞
花蓮燕子口堰塞湖危機未解 秀林鄉5地區明天停班停課
花蓮立霧溪燕子口堰塞湖維持紅色警戒，縣府晚間宣布，秀林鄉大天祥地區、富世村第1鄰、第9鄰、第12鄰部分地區、崇德村第13鄰部分地區，明（22日）停止上班上課。
縣府指出，秀林鄉大天祥地區（太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原）、富世村第1鄰部分家戶（指經鄉公所通知的可樂社區撤離戶）、富世村第9鄰（指經鄉公所通知的民樂社區撤離戶）、富世村第12鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶）、崇德村第13鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶）明天停止上班、停止上課。
