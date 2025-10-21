花蓮燕子口堰塞湖監控面板系統上線 水位監測更即時

燕子口堰塞湖壩體下方持續滲流，可能短期內發生壩體滲流破壞或壩頂溢流潰決；湖區水位計架設完成，今天下午完成監控面板上線，將持續發布緊急通報單、紅色警戒細胞廣播簡訊。

林業保育署花蓮分署晚間發布訊息表示，今天監測顯示，燕子口堰塞湖壩高約40公尺，水位高程267.06公尺，距離壩頂溢流仍有約2.94公尺之高程，湖水面積為11.1公頃，蓄水量為195萬噸，距壩頂滿庫（230萬噸）仍有35萬噸的蓄水空間，目前壩體下方持續滲流，可能在短期內發生壩體滲流破壞或壩頂溢流潰決。

昨天已由成大防災研究中心協助完成湖區水位計架設，並在今天下午6時許完成監控面板系統開發上線，整合中央氣象署雨量站的時雨量列表，可觀看過去24小時的降雨情形；水位觀測站的水位、蓄水體積列表，可觀看過去24小時水位變化。

此外，公路局東區養護工程分局在台8線設置的CCTV即時影像，可分別觀看隧道溢流口與堰塞湖天然堆積壩體的現況，有效提升監測及警戒效率。

林保署花蓮分署指出，由於湖區水位將隨降雨量變化、壩體滲溢及橋面溢流等狀況而持續變動，因此，未來溢流時間以及是否產生管湧破壞，較難準確預測，還需密切觀察評估。將持續發布緊急通報單、紅色警戒細胞廣播簡訊及新聞稿，通知各單位及民眾加強警戒。

