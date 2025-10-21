快訊

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

結束5年婚姻！認了和孟耿如離婚 黃子佼稱要給扶養費求法官輕判

花蓮燕子口堰塞湖監控面板系統上線 水位監測更即時

中央社／ 花蓮21日電
圖為花蓮燕子口堰塞湖空拍畫面。圖／取自林保署花蓮分署網站
圖為花蓮燕子口堰塞湖空拍畫面。圖／取自林保署花蓮分署網站

燕子口堰塞湖壩體下方持續滲流，可能短期內發生壩體滲流破壞或壩頂溢流潰決；湖區水位計架設完成，今天下午完成監控面板上線，將持續發布緊急通報單、紅色警戒細胞廣播簡訊。

林業保育署花蓮分署晚間發布訊息表示，今天監測顯示，燕子口堰塞湖壩高約40公尺，水位高程267.06公尺，距離壩頂溢流仍有約2.94公尺之高程，湖水面積為11.1公頃，蓄水量為195萬噸，距壩頂滿庫（230萬噸）仍有35萬噸的蓄水空間，目前壩體下方持續滲流，可能在短期內發生壩體滲流破壞或壩頂溢流潰決。

昨天已由成大防災研究中心協助完成湖區水位計架設，並在今天下午6時許完成監控面板系統開發上線，整合中央氣象署雨量站的時雨量列表，可觀看過去24小時的降雨情形；水位觀測站的水位、蓄水體積列表，可觀看過去24小時水位變化。

此外，公路局東區養護工程分局在台8線設置的CCTV即時影像，可分別觀看隧道溢流口與堰塞湖天然堆積壩體的現況，有效提升監測及警戒效率。

林保署花蓮分署指出，由於湖區水位將隨降雨量變化、壩體滲溢及橋面溢流等狀況而持續變動，因此，未來溢流時間以及是否產生管湧破壞，較難準確預測，還需密切觀察評估。將持續發布緊急通報單、紅色警戒細胞廣播簡訊及新聞稿，通知各單位及民眾加強警戒。

堰塞湖 花蓮 燕子口

延伸閱讀

影／「不能讓你過」！花蓮馬太鞍溪新堰塞湖恐溢流 公路局緊急封橋便道

影／花蓮馬太鞍溪新堰塞湖若溢流 季連成：預防性封閉便道

花蓮燕子口堰塞湖水量增至195萬噸！林保署明招標廠商 分階段降挖10公尺

花蓮馬太鞍溪右岸邊坡滑動再現新堰塞湖 光復大馬村低窪區撤離

相關新聞

影／「不能讓你過」！花蓮馬太鞍溪新堰塞湖恐溢流 公路局緊急封橋便道

花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天發現新的堰塞湖，可能在今天晚上6時到明天上午10時潰決，公路局花蓮工務段擔憂溢流危害涵管便道，不排...

影／花蓮馬太鞍溪新堰塞湖若溢流 季連成：預防性封閉便道

花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天發現新的堰塞湖，光復鄉大馬村低窪處4戶緊急撤離。中央前進協調所總協調官季連成指出，若新的堰塞湖滿水...

花蓮光復8歲童雙腳矯具被大水沖走 門諾義肢矯具中心趕工6天裝回

花蓮光復鄉8歲男童恩恩因腦性麻痺行走不便，必須靠足踝矯具輔助。上月堰塞湖潰決時，家園被洪水淹沒，他的「雙腳」也被泥流奪走...

矯具被洪水沖走 光復災區腦麻兒重獲「雙腳」

馬太鞍溪堰塞湖潰流，光復鄉家戶泡在淤泥裡，8歲恩恩因腦麻，行走需靠足踝矯具輔助，卻在洪水中失去「雙腳」。媽媽向門諾醫院求...

花蓮燕子口堰塞湖水量增至195萬噸！林保署明招標廠商 分階段降挖10公尺

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖持續紅色警戒，最新水量約195萬噸，比前日增加20萬噸。前進協調所總指揮官季連成表示，壩體結構穩定...

花蓮馬太鞍溪右岸邊坡滑動再現新堰塞湖 光復大馬村低窪區撤離

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災將滿月，今天發現新的小堰塞湖，位置就在堰塞湖下游約800公尺處，預計24小時內溢流。中央災害應變中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。