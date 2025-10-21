聽新聞
影／「不能讓你過」！花蓮馬太鞍溪新堰塞湖恐溢流 公路局緊急封橋便道
花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天發現新的堰塞湖，可能在今天晚上6時到明天上午10時潰決，公路局花蓮工務段擔憂溢流危害涵管便道，不排除視情況封閉便道。不過傍晚近6時，有民眾要行駛便道被攔下來，花蓮工務段表示，由於接獲通報有微地動，才會暫時緊急封閉，請用路人多利用替代道路。
公路局花蓮工務段指出，依據林業及自然保育署監控，馬太鞍溪新增堰塞湖恐於今天晚上6時至明天上午10時溢流危害涵管便道，為確保用路安全，針對台9線231K+952馬太鞍溪橋臨時便道，啟動預警性防災應變機制，不排除視情況實施封閉管制措施。
傍晚近6時，有用路人想要開便道北上，現場監測人員表示，堰塞湖的水要下來，要觀察水位，「不能讓你過」，可能會危害生命安全，替代道路可以走縣道193北上。
花蓮工務段長陳麗華表示，稍早接獲通知堰塞湖有微地動的跡象，一度緊急封閉，只要接獲林保署、九河局通知，便道就會配合封閉作業。目前工務段已派員加強巡查監測，並隨時掌握水位變化及邊坡穩定狀況，她呼籲便道還是有風險，盡量走替代道路。
