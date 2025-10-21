影／花蓮馬太鞍溪新堰塞湖若溢流 季連成：預防性封閉便道
花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天發現新的堰塞湖，光復鄉大馬村低窪處4戶緊急撤離。中央前進協調所總協調官季連成指出，若新的堰塞湖滿水位60萬噸溢流，水高將達涵管便道70公分警戒線，就要預防性封閉。
下午約2時，光復當地民眾的手機也收到「堰塞湖緊急警報」，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流河道邊坡局部崩塌，阻礙水流，形成小型堰塞湖體，請可能受影響的大馬堤防後方低窪區住戶依政府指示撤離，河道內施工機具人員先行撤離，並配合便橋交通管制及遠離河道。
季連成表示，馬太鞍溪堰塞湖下游1公里處，兩旁崩塌下來堵住原來的流道而形成新的堰塞湖，兩者水的顏色不同，因為新堰塞湖的水還不多約10萬噸，溢滿後是50至60萬噸。
季連成說，新堰塞湖的預判，今天下午4時會有最新資訊，是以無人機勘查完所做的精算。如果它是50萬至60萬噸的水同時溢流下來，水勢將會漲到60至70公分高，有可能會達到涵管便道70公分警戒線，就要預防性封閉。
他指出，馬太鞍溪南下涵管便道附近有4戶13人被列為保全戶，目前已疏散，大馬村長、警方很幫忙，大家非常有警覺心，其中1戶是長者臥床，也請救護車送到醫院。河道部分，包含交通部、水利署的疏濬工程機具暫時性撤離，以策安全，等到堰塞湖的警告解除後，再恢復原來工程。
崩塌可能不斷落下而形成新的堰塞湖？季連成直言，有可能，「像這樣大的堰塞湖，全世界是數一數二」，很多堰塞湖是人可以走得到、看得到，像燕子口堰塞湖，是機具、人可以看得到後馬上採取措施，但馬太鞍溪堰塞湖是看不到也走不到， 距離有人的地方約15公里， 解決方法非常困難，所以要有萬無一失的周詳計畫。
光復鄉長林清水表示，清查大馬村23鄰有11戶23人，有些因是工寮而沒人在那，現有4戶，警方有廣播、村長也告知民眾。大馬村民趙先生聽到警察來了，一直說要淹出來，接著匆忙跑到鄉公所詢問，原來是吉利潭周圍被塞住，他驚慌「當然擔心啊！」
