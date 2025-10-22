馳援花蓮不手軟！做自己也做公益 「吊車大王」霸氣行善不怕高調

當花蓮馬太鞍溪堰塞湖泥流吞噬家園，吊車大王胡漢龑毫不猶豫調度重機具趕赴現場，義務救災至今仍未撤離。每出一車少百萬營收，他卻說「救人比賺錢重要」，用行動詮釋台灣最硬底也最柔軟的力量。

命運強行給予的，不受也得受之際，盡是悲愴。9月23日，當花蓮馬太鞍溪堰塞湖的泥流一衝而下，淹沒了家園，也淹沒了希望。

人在竹北的吊車大王、啟德機械起重工程董事長胡漢龑一得知，國軍弟兄用鏟子與黏稠的泥土搏鬥時，頓感心疼，二話不說，將公司全新的小山貓與怪手直接送上卡車，凌晨4點出發，開了10小時的顛簸山路，趕到光復鄉救災。

在深達六公尺的淤泥之下，時間彷彿凝固。胡漢龑的女婿帶隊挖了十幾天無果，憑藉著直覺與經驗，改成橫向挖掘，終於彷彿敲到金屬。那是一輛被完全掩埋的轎車，車內，是政旺砂石場老闆娘。再花了三天細心挖掘，遺體重見天日。

「家屬守在外面悲痛不已，你知道嗎？我女婿也是忍著悲痛慢慢挖。」胡漢龑說，沒挖到人絕不輕言放棄，除了是技術的勝利，更是對「入土為安」最深的敬意。家屬特地包了一包致謝，他非但堅決要求女婿不准收，還送上每位罹難者一萬元撫卹金，68位受傷人士每位3000元慰問金。

截至採訪的10月12日，啟德車隊仍在災區奮鬥，因為還有人沒找到，同樣的機具，同樣的出車天數，若是用於公司業務，相當於上百萬營收，始終無償派人派車，只為悲愴的人心注入一絲撫慰。

好張揚！花40億打造總部「啟德白宮」

對台灣重大災難出錢又出力，胡漢龑不只這一次，921地震、台鐵普悠瑪號出軌、南方澳大橋斷裂等，新聞畫面裡無一例外會看到，啟德出動超級昂貴的設備在現場支援。就連高速公路事故車子翻覆，也會出車協助，不收費。

如果不知胡漢龑深懷善心，初次見面，肯定會覺得：「這老頭好花俏。」今年64歲的胡漢龑，留著兩側剃短、頂部抓高的龐克髮型，身穿俗豔的東北大花布背心，現身無論是宗親會交誼活動，抑或重機械展的露天會場，人人搶著合影，他來者不拒，十分親和。

擅走視覺系路線的胡漢龑，新竹寶山奢華總部花費40億打造號稱「啟德白宮」，矗立國道一號旁超吸睛。遠遠也能望見的超現實場景，還有瑤池金母的12米高神像，以及全亞洲最長主桿的巨型吊車，漆成粉紅與嫩綠相間的「辣眼睛」組合。

胡漢龑斥資40億元，在寶山打造全新總部「啟德白宮」，採歐式建築風格。聯合報系資料照／記者郭政芬攝影

或許有人會以為他在造神，但其實，胡漢龔是「做自己」。他就是炫富，就是愛出風頭，做公益高調有俠風，卻也從不避諱提及自己有4位伴侶跟14個小孩。

「他張揚，但不虛偽，」擔任企業家顧問多年的華信統領總經理袁明仁認為，胡漢龑負責任照顧每位愛人兒女，不像很多大老闆始亂終棄。造神很容易翻車，而吊車大王用率真避免了這一點。

高中未畢業，15歲就無師自通開吊車，與父親共同經營起重公司，胡漢龑賭性堅強。

「我幾乎沒有快樂童年，」胡漢龑說。父親是空軍工兵士官長，曾隨美軍顧問團學習重機械吊械、起重，會兇兒子，動不動就揮巴掌：「我人生的第一輛跑車，是我爸離開的第一年才敢買。」

父親退役後，靠一技之長設立公司，有一天客戶下單，父親遲遲聯絡不上，從沒開過吊車的胡漢龑索性自己出車吊掛，賺回人生第一桶金3600元，結果被修理了一頓。豈料隔天，客戶來電誇讚兒子的技術比父親好。

自此他半工半讀，白天開車，半夜加班，第二天僅睡兩小時又繼續工作。因此，缺課太多被退學，又轉學，高中讀了五年，至今仍未讀完。

「父子雙雄」很多次決定，彷彿在牌桌上押下重注。最驚險的一次是，父親要求他以45噸吊重能力的吊車、吊裝亞洲水泥的60噸重煤倉，遠超安全負荷，胡漢龑邊吊邊抖，全身衣服都嚇濕了。這次「特技表演」後，父親也開始重視安全。從衝突到信任，父子攜手創下事業王國。

胡漢龑的敢賭，也在購入更大台機具的關鍵決策上展現無遺。1980年，新竹科學園區成立，啟德看準高科技大廠要吊運生產設備，將噴發大量需求，於是胡漢龑奉父命到德國採購最先進的起重機與恆溫氣墊車。預算只有2億，胡漢龑力排父親反對，貸款購入價值12億的裝備，堅信兩年內必能賺回，卻被父親每日痛罵。

好霸氣！「台積電都我們在搬的」

同業沒人敢如此大手筆投資，卻奠定了啟德在業界的不敗地位。半年後，財報卻顯示巨額盈利，父親才驚覺兒子的遠見，中油石化廠1060噸的反應爐、力晶半導體總重500餘噸的各式工具機，大廠生意全數找上門。

「台積電一到四廠，都我們在搬的，」胡漢龑說，啟德的成長，其實與台灣科技產業的成長同一脈動。

從幫友達、群創、奇美電等「面板五虎」吊運面板製造設備，到幫台積電、聯電、華邦、茂矽等從荷蘭搬艾司摩爾（ASML）的極紫外光曝光機，再到風力發電的扇葉安裝，乃至福懋衛星一號到六號，啟德及子公司中道、佳運「一臂吊起新台灣」。

吊運業，是想像不到的賺錢行業。以「啟德白宮」山腳下1200噸德製履帶式起重機為例，是配備電腦、能吊起千噸重物的「巨獸」，單次出車便有1500萬元進帳。胡漢龑透露，力晶半導體那一單就賺了十幾億元，公司平均年營收30億元。

假使有業者模仿啟德、斥巨資購置這些重裝備，就能成為新一代吊車大王嗎？「應該不可能，」胡漢龑不假思索說，因為對手缺乏啟德積澱了40餘年的專業，儘管買得起吊車，但沒有「救過南方澳斷橋」的履歷。

啟德對吊車司機執行嚴格的培訓計畫：先派遣十餘位司機赴德國原廠進行一至兩個月的密集訓練，回國後擔任種子教官。同時，合約亦要求原廠派駐外籍專家到台灣，進行為期一個月的交機指導，確保技術能全面傳承，讓所有同仁都能熟悉頂尖設備的操作。

像是風力發電扇片的運輸，則比拆彈更謹慎。這些扇片加上車頭近70公尺，宛如機械巨龍。為確保安全，必須在夜間行駛，並有兩台引導車前後護衛，轉彎時甚至需封路。藝高人膽大，鞏固了胡漢龑的事業版圖。

再像極紫外光曝光機，極度精密，得連同華航的機師遠赴荷蘭受訓，進入機艙和出艙的角度都有嚴格規定，而且只要避震器稍微「跑掉」，便要送返荷蘭、花費數千萬元重測，不容許任何一點失誤。

「我們搬的時候非常有經驗，之後一傳十十傳百，所以客戶就指定我們一家搬，」胡漢龑說。正是堅持極限操作，讓公司600多名員工平安作業「始終零事故」，成為業界典範。

好暖心！救災永遠是他的第一順位

有「吊車大王」之稱的竹北企業家胡漢龑，在災後第一時間就投入山貓與怪手支援災。圖／民眾提供

意想不到的是，胡漢龑並擔任新竹地檢署更保會常務委員，迄今錄用200多位更生人為員工。如今，其中很多人已成家立業，忠誠效力。

「以前我爸用人要神明把關，先向瑤池金母擲筊，等三杯同意才進入公司，」沒想到胡漢龑不但改了規矩，還聘雇父親最反對的人：「我們要給更生人一個就業機會，不然他們永遠是邊緣人，不利於社會和諧。」

救災，永遠是胡漢龑的第一順位。去年新竹晴空匯大樓火災，雲梯車一次只能載兩、三人，消防局來電求援，公司機具當下其實有工作，他卻立刻調派90多米的吊車與吊籃，一次可載20人，迅速救出受困民眾。他回憶：「阿公阿嬤握住我的手，說謝謝。」那一刻，他更堅信，商業利益遠不及人命重要。

衝事業時，他敢於叛逆而行；做善事時，又毫不遲疑地付出一切，賭徒的孤注一擲與信徒的義無反顧，在他身上完美融合，賭性與神性兼具，這就是胡漢龑。

胡漢龑小檔案 ● 出生：1961年 ● 現職：啟德機械起重工程董事長 ● 救災經歷：921地震、台鐵普悠瑪號出軌、南方澳大橋斷裂、花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流

