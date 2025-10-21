快訊

花蓮光復8歲童雙腳矯具被大水沖走 門諾義肢矯具中心趕工6天裝回

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復鄉8歲男童恩恩腦性麻痺行走不便，足踝矯具卻被洪水沖走，門諾醫院義肢矯具中心連夜趕工6天，免費打造新矯具，讓他重新站起來。圖／門諾醫院提供
花蓮光復鄉8歲男童恩恩腦性麻痺行走不便，足踝矯具卻被洪水沖走，門諾醫院義肢矯具中心連夜趕工6天，免費打造新矯具，讓他重新站起來。圖／門諾醫院提供

花蓮光復鄉8歲男童恩恩因腦性麻痺行走不便，必須靠足踝矯具輔助。上月堰塞湖潰決時，家園被洪水淹沒，他的「雙腳」也被泥流奪走。門諾醫院義肢矯具中心得知後，連夜趕工6天，免費打造一雙印有小汽車圖案的新矯具，讓他重新站起來，笑著踏上返校路。

馬太鞍溪堰塞湖潰決造成嚴重災情，恩恩家中也被洪水淹至約60至70公分高，屋內家具全毀，連他每天必穿的足踝矯具也被洪水沖走。恩恩媽媽回憶，當時只來得及抱出孩子，眼前的水勢讓她無力搶救東西。

沒有矯具，恩恩行走間就容易墊腳尖、失去平衡，一不注意就跌倒，他每天看著泡水的房間，卻最擔心上學的事，「媽媽，我的鞋子不見了，那我怎麼去上學？學校有沒有被沖走？」童言童語讓媽媽的眼眶泛紅。

「他真的很想去上學」恩恩媽媽說，即使學校交通車尚未恢復，孩子天天吵著想背書包，無助之下，她鼓起勇氣撥打門諾醫院求助電話。

門諾醫院義肢矯具中心資深治療師吳健銘接到消息後，立即帶著團隊趕赴光復，當時道路仍滿是泥濘，眾人就在恩恩家門前搭起臨時桌，為他丈量尺寸。吳健銘解釋，恩恩的肌張力過高，走路容易墊腳尖、失去平衡，足踝矯具能幫助他穩定關節、減少跌倒風險。原本矯具製作需2至3周，但團隊決定加快腳步，從設計、製模到試穿，只花6天。

為了讓恩恩開心，團隊還特地在矯具上印上小汽車圖案，並準備兩雙鞋，一雙讓他上學、一雙留家練步。吳健銘說「孩子的腳在長，鞋子要配合矯具，太緊或太鬆都不行」。

新矯具送達那天，恩恩穿上鞋、慢慢站起來，步伐雖略顫抖，仍開心走進學校，跟同學一起跑跳，吳健銘說，對團隊來說，這不只是一次製具任務，更是關於「希望」的修復工程。

門諾醫院表示，光復鄉這次洪災共有6位使用義肢或輔具的居民失去矯具，院方已展開巡迴協助，為他們免費重製、調整，盼讓每個受災者都能「重新走上自己的路」。

花蓮光復鄉8歲男童恩恩腦性麻痺行走不便，足踝矯具卻被洪水沖走，門諾醫院義肢矯具中心連夜趕工6天，免費打造新矯具，讓他重新站起來。圖／門諾醫院提供
花蓮光復鄉8歲男童恩恩腦性麻痺行走不便，足踝矯具卻被洪水沖走，門諾醫院義肢矯具中心連夜趕工6天，免費打造新矯具，讓他重新站起來。圖／門諾醫院提供

