矯具被洪水沖走 光復災區腦麻兒重獲「雙腳」
馬太鞍溪堰塞湖潰流，光復鄉家戶泡在淤泥裡，8歲恩恩因腦麻，行走需靠足踝矯具輔助，卻在洪水中失去「雙腳」。媽媽向門諾醫院求助，義肢矯具中心接案後僅6天就趕工完成。
門諾醫院說明，恩恩是腦性麻痺患者，雙腳肌力張力過高、走路常墊腳尖，行走需靠足踝矯具輔助。沒有矯具，恩恩行走容易失去平衡而跌倒。
恩恩一家在馬太鞍溪堰塞湖潰流的洪水中受創嚴重，屋內水淹約60、70公分高。恩恩媽媽說，當時能拿的先拿，來不及的只能放棄，「傢俱、家電全壞了，但最讓我心疼的，是恩恩每天都要穿的矯具被沖走了。」
這幾天，恩恩不停問：「媽媽，我的鞋子不見了，那我怎麼去上學？學校有沒有被沖走？」
媽媽說，洪水退去後，交通車還沒恢復，但恩恩天天吵著想背書包。於是，她打電話跟門諾醫院求助，門諾醫院義肢矯具中心資深治療師吳健銘回憶：「媽媽打來時語氣很急，她說孩子走不穩，怕他跌倒受傷。我們知道他是長期服務個案，就立刻安排到府評估。」
團隊前往光復時，道路仍滿是泥濘，他們在屋前搭臨時桌進行測量。原本矯具製作需2至3週，團隊特別加快進度，從設計到完工只花6天，吳健銘說，「還幫他加上卡通圖案，印上他最愛的小汽車，希望他戴上時會開心一點。」
團隊還特別準備了兩雙鞋送給恩恩，一雙讓他外出上學，一雙留在家裡練步。「孩子的腳在長，鞋子要配合矯具，太緊或太鬆都不行。」吳健銘說，這次不只為他趕工，更希望能讓家人安心。
洪災過後，恩恩一家仍在努力整理家園，幾天後，恩恩也背著新書包、穿著矯具去上學。吳健銘說，對團隊來說，這不只是一次製具任務，更是一場關於「希望」的修復工程。
門諾醫院表示，光復鄉這次洪災中，共有6名使用義肢或輔具的居民失去矯具。門諾團隊持續到府評估、重製矯具或義肢，全程免費協助。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言