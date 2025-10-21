矯具被洪水沖走 光復災區腦麻兒重獲「雙腳」

馬太鞍溪堰塞湖潰流，光復鄉家戶泡在淤泥裡，8歲恩恩因腦麻，行走需靠足踝矯具輔助，卻在洪水中失去「雙腳」。媽媽向門諾醫院求助，義肢矯具中心接案後僅6天就趕工完成。

門諾醫院說明，恩恩是腦性麻痺患者，雙腳肌力張力過高、走路常墊腳尖，行走需靠足踝矯具輔助。沒有矯具，恩恩行走容易失去平衡而跌倒。

恩恩一家在馬太鞍溪堰塞湖潰流的洪水中受創嚴重，屋內水淹約60、70公分高。恩恩媽媽說，當時能拿的先拿，來不及的只能放棄，「傢俱、家電全壞了，但最讓我心疼的，是恩恩每天都要穿的矯具被沖走了。」

這幾天，恩恩不停問：「媽媽，我的鞋子不見了，那我怎麼去上學？學校有沒有被沖走？」

媽媽說，洪水退去後，交通車還沒恢復，但恩恩天天吵著想背書包。於是，她打電話跟門諾醫院求助，門諾醫院義肢矯具中心資深治療師吳健銘回憶：「媽媽打來時語氣很急，她說孩子走不穩，怕他跌倒受傷。我們知道他是長期服務個案，就立刻安排到府評估。」

團隊前往光復時，道路仍滿是泥濘，他們在屋前搭臨時桌進行測量。原本矯具製作需2至3週，團隊特別加快進度，從設計到完工只花6天，吳健銘說，「還幫他加上卡通圖案，印上他最愛的小汽車，希望他戴上時會開心一點。」

團隊還特別準備了兩雙鞋送給恩恩，一雙讓他外出上學，一雙留在家裡練步。「孩子的腳在長，鞋子要配合矯具，太緊或太鬆都不行。」吳健銘說，這次不只為他趕工，更希望能讓家人安心。

洪災過後，恩恩一家仍在努力整理家園，幾天後，恩恩也背著新書包、穿著矯具去上學。吳健銘說，對團隊來說，這不只是一次製具任務，更是一場關於「希望」的修復工程。

門諾醫院表示，光復鄉這次洪災中，共有6名使用義肢或輔具的居民失去矯具。門諾團隊持續到府評估、重製矯具或義肢，全程免費協助。

