快訊

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

花蓮燕子口堰塞湖水量增至195萬噸！林保署明招標廠商 分階段降挖10公尺

聯合報／ 記者王思慧林佳彣／花蓮即時報導
花蓮燕子口堰塞湖壩體結構穩定，暫無潰堤疑慮，林保署花蓮分署與廠商對於施作方向認知有差異，將再招標優良廠商。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮燕子口堰塞湖壩體結構穩定，暫無潰堤疑慮，林保署花蓮分署與廠商對於施作方向認知有差異，將再招標優良廠商。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖持續紅色警戒，最新水量約195萬噸，比前日增加20萬噸。前進協調所總指揮官季連成表示，壩體結構穩定無潰堤疑慮，由於林保署跟廠商對於施作方向認知有差異，明天將開標選定優良廠商分階段降挖，預計先降10公尺讓水位低於台8線。

季連成表示，燕子口堰塞湖目前水位約195萬噸，比原來175萬噸增加20萬噸，主因是昨天山上有下雨，導致水位上升。水位會隨著天氣好轉、台8線溢流、壩體滲流，雖然水位離壩頂只剩2.94公尺，不過之後就會往下降，隨著雨勢的大小上下浮動，大概4.5公尺為常態。

季連成指出，壩體基本上由花崗岩與大理石組成，跟馬太鞍溪堰塞湖不一樣，即便將來溢流的水也不會有土石流現象，只有混濁而已，壩體現在很穩定、穩固，沒有馬上潰堤的現象。

針對開挖廠商部分，季連成說，明天會開標，希望邀請優良的業者施作，開挖模式是先挖10公尺讓水溢流，水位往下降低於台8線以下，交通就有機會開通；之後再換個方位再挖往下挖10公尺，讓兩邊同時溢流，水位就會更低，時程的部分則要看得標廠商專業檢視與施工進度。

林保署花蓮分署長黃群策表示，燕子口堰塞湖發生非常突然，當初經公路局介紹找在地的廠商，廠商也很認真做，但對於堰塞湖的處理的認知有差異，廠商認為，所有堰塞湖的土體全部清除掉，就有一個金額；林保署認為應該是要移除壩體上大概5到10公尺，讓水自然溢流，不用急著全移除壩體。

黃群策指出，跟廠商協商後，希望能有更多的廠商施作，決定採用第三方顧問公司幫忙做評估量體的項目跟數量，再評估它的價格，邀集全國就比較有經驗又優質的廠商，能夠來比價。也會邀請舊廠商參與投標，持續比價。

針對燕子口堰塞湖降挖的時程，黃群策說，「這個問題我們真的比大家還急」，一定想要把它盡快地解決，請大眾再給分署時間，讓專業人員處理。

花蓮燕子口堰塞湖壩體結構穩定，暫無潰堤疑慮，林保署花蓮分署與廠商對於施作方向認知有差異，將再招標優良廠商。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮燕子口堰塞湖壩體結構穩定，暫無潰堤疑慮，林保署花蓮分署與廠商對於施作方向認知有差異，將再招標優良廠商。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮燕子口堰塞湖壩體結構穩定，暫無潰堤疑慮，林保署花蓮分署與廠商對於施作方向認知有差異，將再招標優良廠商。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮燕子口堰塞湖壩體結構穩定，暫無潰堤疑慮，林保署花蓮分署與廠商對於施作方向認知有差異，將再招標優良廠商。圖／林保署花蓮分署提供

堰塞湖 花蓮 燕子口 季連成

延伸閱讀

花蓮馬太鞍溪又有新堰塞湖！滿水位60萬噸24小時內溢流 已疏散施工人員機具

花蓮光復災後復原重建啟動 設9大組拚振興觀光

光復鄉水溝蓋遺失疑被偷 季連成怒：勿發災難財 最重可處無期徒刑

花蓮燕子口堰塞湖壩體滲流擴大落石不斷 林保署剩10公尺降挖防潰壩

相關新聞

花蓮燕子口堰塞湖水量增至195萬噸！林保署明招標廠商 分階段降挖10公尺

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖持續紅色警戒，最新水量約195萬噸，比前日增加20萬噸。前進協調所總指揮官季連成表示，壩體結構穩定...

影／花蓮馬太鞍溪新堰塞湖若溢流 季連成：預防性封閉便道

花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天發現新的堰塞湖，光復鄉大馬村低窪處4戶緊急撤離。中央前進協調所總協調官季連成指出，若新的堰塞湖滿水...

花蓮光復8歲童雙腳矯具被大水沖走 門諾義肢矯具中心趕工6天裝回

花蓮光復鄉8歲男童恩恩因腦性麻痺行走不便，必須靠足踝矯具輔助。上月堰塞湖潰決時，家園被洪水淹沒，他的「雙腳」也被泥流奪走...

矯具被洪水沖走 光復災區腦麻兒重獲「雙腳」

馬太鞍溪堰塞湖潰流，光復鄉家戶泡在淤泥裡，8歲恩恩因腦麻，行走需靠足踝矯具輔助，卻在洪水中失去「雙腳」。媽媽向門諾醫院求...

花蓮馬太鞍溪右岸邊坡滑動再現新堰塞湖 光復大馬村低窪區撤離

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災將滿月，今天發現新的小堰塞湖，位置就在堰塞湖下游約800公尺處，預計24小時內溢流。中央災害應變中...

花蓮馬太鞍溪又有新堰塞湖！滿水位60萬噸24小時內溢流 已疏散施工人員機具

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災將滿月，今天又發現新的堰塞湖，中央前進協調所總協調官季連成與林業及自然保育署花蓮分署稍早證實，地點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。