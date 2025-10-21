花蓮燕子口堰塞湖水量增至195萬噸！林保署明招標廠商 分階段降挖10公尺

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖持續紅色警戒，最新水量約195萬噸，比前日增加20萬噸。前進協調所總指揮官季連成表示，壩體結構穩定無潰堤疑慮，由於林保署跟廠商對於施作方向認知有差異，明天將開標選定優良廠商分階段降挖，預計先降10公尺讓水位低於台8線。

季連成表示，燕子口堰塞湖目前水位約195萬噸，比原來175萬噸增加20萬噸，主因是昨天山上有下雨，導致水位上升。水位會隨著天氣好轉、台8線溢流、壩體滲流，雖然水位離壩頂只剩2.94公尺，不過之後就會往下降，隨著雨勢的大小上下浮動，大概4.5公尺為常態。

季連成指出，壩體基本上由花崗岩與大理石組成，跟馬太鞍溪堰塞湖不一樣，即便將來溢流的水也不會有土石流現象，只有混濁而已，壩體現在很穩定、穩固，沒有馬上潰堤的現象。

針對開挖廠商部分，季連成說，明天會開標，希望邀請優良的業者施作，開挖模式是先挖10公尺讓水溢流，水位往下降低於台8線以下，交通就有機會開通；之後再換個方位再挖往下挖10公尺，讓兩邊同時溢流，水位就會更低，時程的部分則要看得標廠商專業檢視與施工進度。

林保署花蓮分署長黃群策表示，燕子口堰塞湖發生非常突然，當初經公路局介紹找在地的廠商，廠商也很認真做，但對於堰塞湖的處理的認知有差異，廠商認為，所有堰塞湖的土體全部清除掉，就有一個金額；林保署認為應該是要移除壩體上大概5到10公尺，讓水自然溢流，不用急著全移除壩體。

黃群策指出，跟廠商協商後，希望能有更多的廠商施作，決定採用第三方顧問公司幫忙做評估量體的項目跟數量，再評估它的價格，邀集全國就比較有經驗又優質的廠商，能夠來比價。也會邀請舊廠商參與投標，持續比價。

針對燕子口堰塞湖降挖的時程，黃群策說，「這個問題我們真的比大家還急」，一定想要把它盡快地解決，請大眾再給分署時間，讓專業人員處理。

花蓮燕子口堰塞湖壩體結構穩定，暫無潰堤疑慮，林保署花蓮分署與廠商對於施作方向認知有差異，將再招標優良廠商。圖／林保署花蓮分署提供 花蓮燕子口堰塞湖壩體結構穩定，暫無潰堤疑慮，林保署花蓮分署與廠商對於施作方向認知有差異，將再招標優良廠商。圖／林保署花蓮分署提供

商品推薦