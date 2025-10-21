花蓮馬太鞍溪右岸邊坡滑動再現新堰塞湖 光復大馬村低窪區撤離

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災將滿月，今天發現新的小堰塞湖，位置就在堰塞湖下游約800公尺處，預計24小時內溢流。中央災害應變中心前進協調所除疏散下游的施工廠商跟機具外，也通知大馬村低窪處撤離，村長王梓安表示，目前只有4戶撤離依親。

林保署花蓮分署表示，今天上午8時30分直升機空中勘查，在光復鄉馬太鞍溪上游，發現堰塞湖區下方約800公尺處右岸邊坡滑動，造成河道阻塞，形成新的堰塞湖體。

花蓮分署指出，依現地初步判定，該堰塞湖壩高約40公尺，目前蓄水量約10萬噸，若降雨持續，預估約24小時後將達蓄滿狀態，屆時水量約達60萬噸（數據仍需持續驗算）。已依據「堰塞湖緊急應變處理程序」即刻啟動防災應變，並通報相關單位同步監測及戒備。

花蓮分署表示，根據水文初步模擬，若壩體在蓄滿後30分鐘內潰決，洪峰流量約為每秒670立方公尺，下游馬太鞍溪橋斷面水位可能上升約70公分。研判影響範圍主要為大馬堤防後方低窪區域，其他地區暫不受威脅。

大馬村長王梓安說，目前請低窪處4戶居民撤離依親，其中一人行動不便臥床，請消防隊出動救護車，送往鳳林榮民醫院安置。

前進協調所已通知水利署馬太鞍溪下游河道內施工人員撤離，通知公路局便橋注意隨時交通管制，也通知光復鄉及大馬村長，請撤離大馬堤防後方低窪區域住戶。

花蓮縣政府表示，請「機具及所有作業人員離開河川區域」、「大馬堤防後方(含吉利潭周邊)低窪區域大馬村住戶做好準備，配合公所疏散撤離」，台9線馬太鞍溪橋便道隨時預警性封閉，請用路人提早規劃改道。

光復鄉公所指出，已請村長及鳳林警分局光復分駐所立即派巡邏車廣播，至大馬村吉利潭周圍建議撤離，共11戶、23人目前皆依親。 花蓮馬太鞍溪堰塞湖區下方約800公尺處右岸邊坡滑動，造成河道阻塞，形成新的堰塞湖體，大馬村低窪處預防性撤離。圖／林保署花蓮分署提供 花蓮馬太鞍溪堰塞湖區下方約800公尺處右岸邊坡滑動，造成河道阻塞，形成新的堰塞湖體，大馬村低窪處預防性撤離。圖／林保署花蓮分署提供 花蓮馬太鞍溪堰塞湖區下方約800公尺處右岸邊坡滑動，造成河道阻塞，形成新的堰塞湖體，大馬村低窪處預防性撤離。圖／林保署花蓮分署提供

商品推薦