快訊

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

黃子佼淚灑法庭稱「不懂法律、懂被害人的痛」 高院11月25日宣判

日本女首相的困境！結盟維新會的盤算與矛盾

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮馬太鞍溪又有新堰塞湖！滿水位60萬噸24小時內溢流 已疏散施工人員機具

聯合報／ 記者林佳彣王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天又發現新的堰塞湖，地點在馬太鞍溪堰塞湖下游1公里處，滿水位約60萬噸，預計24小時內溢流。圖／林保署提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天又發現新的堰塞湖，地點在馬太鞍溪堰塞湖下游1公里處，滿水位約60萬噸，預計24小時內溢流。圖／林保署提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災將滿月，今天又發現新的堰塞湖，中央前進協調所總協調官季連成與林業及自然保育署花蓮分署稍早證實，地點在馬太鞍溪堰塞湖下游1公里處，滿水位約60萬噸，預計24小時內溢流，也疏散下游的施工廠商跟機具。

季連成表示，如果以堰塞湖來看，新的應該有點像蓄洪池，只有50萬噸，比馬太鞍溪堰塞湖最早9100噸、現在155萬噸更小。50萬噸的話，即便真的全部流下來，水位大概增加50至70公分，不會影響便橋。為了安全起見，會先疏散中下游的施工，等它溢流完，確定沒問題再下去施工。

季連成指出，它在慢慢溢流，慢慢溢流當然不會有問題，就怕它溢流時的衝擊速度很快，會把沖散堵住它的壩體，水就會一次下來，大概要20至24小時就可以確定它的壩體是否可以沖下來，若沖下來就解決問題。

林保署花蓮分署長黃群策說，今天空勘時形成新的堰塞湖，它是在沖刷的V型河道裡的土體，就是堰塞湖下方部分土體坍塌，造成一個比較小的堵塞，如果慢慢淤積可能是50至60萬噸的水。因為這個土體非常不穩定，所以24小時內應該會沖掉，下來的水位會是50至70公分。

黃群策指出，為了慎重起見，也有疏散下游的施工廠商跟機具，顧及人員安全，另會評估如果真危及相關民宅，也會通知村落緊急疏散。

至於紅色警戒調降成黃色警戒的時程，季連成說，不是他考量，要請中央考量，中央會依據現在狀態和天氣做評估，會在適當的時間宣布。馬太鞍溪、燕子口堰塞湖都是紅色警戒，他直言紅色警戒地方滿多，北部很多地方都紅色警戒，土石流的紅色警戒都有。

花蓮縣政府表示，經確認，林保署觀測在馬太鞍溪堰塞湖下游1公里處，形成一小型堰塞湖，滿水位約60萬噸，預計24小時內溢流，請機具及所有作業人員離開河川區域，台9線馬太鞍溪橋便道隨時預警性封閉，請用路人提早規劃改道。

堰塞湖 花蓮

延伸閱讀

花蓮光復災後復原重建啟動 設9大組拚振興觀光

偷水溝蓋發天災財 如釀死傷最重可判無期徒刑

光復鄉水溝蓋遺失疑被偷 季連成怒：勿發災難財 最重可處無期徒刑

季連成：低窪地區水淹沒1樓 重災區不採垂直避難

相關新聞

花蓮馬太鞍溪又有新堰塞湖！滿水位60萬噸24小時內溢流 已疏散施工人員機具

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災將滿月，今天又發現新的堰塞湖，中央前進協調所總協調官季連成與林業及自然保育署花蓮分署稍早證實，地點...

馬太鞍溪又現新堰塞湖！滿水達60萬公噸 恐24小時內溢流

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災將屆滿月，今天再傳出又有新的堰塞湖，將於24小時內溢流，公路局東區養護工程分局今表示，為維護用路人...

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖水位距壩頂2.94公尺 林保署評估降挖壩頂10公尺

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖維持紅色警戒，林保署花蓮分署指出，雖然昨晚花蓮市區下大雨，不過山上整晚累積雨量僅39毫米，水位距壩...

「老公，這是假的吧？」光復災情快滿月 災民仍活在堰塞湖恐懼中

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復後天將屆1個月，市區街道與家戶的清淤告一段落，已經有店家開門做生意，不少人決定重新站起來，要趕...

光復救災即將滿月 中央協調所將轉型拚重建

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤救災將滿1個月，中央災害應變中心前進協調所最慢明天退場，總協調官季連成表示，未來轉型為「馬太鞍溪堰...

嘉邑行善團進駐花蓮災區近1月 無私奉獻完成階段任務

923花蓮洪災造成多處道路坍塌、家園淹沒，部分地區積淤深厚、交通中斷。嘉邑行善團在第一時間響應救災，於9月25日清晨集結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。