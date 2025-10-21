聽新聞
馬太鞍溪又現新堰塞湖！滿水達60萬公噸 恐24小時內溢流
花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災將屆滿月，今天再傳出又有新的堰塞湖，將於24小時內溢流，公路局東區養護工程分局今表示，為維護用路人安全，已進入防災戒備階段，提醒用路人預作改道路線規畫。據悉，在馬太鞍溪堰塞湖下游1公里處，滿水位約60萬噸。
公路局表示，今日接獲林保署通知，馬太鞍溪今天新增堰塞湖將於24小時內溢流，已進入防災戒備階段，建議改走替代路線分流行駛，一是花蓮至台東以台9線、台11線經花蓮大橋為主要路線，二為花蓮至瑞穗、玉里、富里走台9線經台11線、台30線、台9線。
公路局說，工務段已派員加強巡查與現場警示布設，並預備隨時啟動封閉措施。
公路局呼籲用路人，特別留意氣象情資及封閉道路含替代道路等資訊，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路，也持續注意道路管制訊息、預先規畫行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。
