花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀19死 檢方積極調資料續追查

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失聯、百餘人受傷，花蓮地檢署朝過失致死、公務員廢弛職務方向偵辦，檢方表示，陸續調取中央、縣府及光復鄉公所等單位相關資料文件，以釐清各方是否有延誤撤離或防災疏失。

花蓮地檢署指出，目前該調查的工作一定會做，該傳喚的人員也會傳喚，都有一定的工作進度。

