花蓮太魯閣燕子口堰塞湖水位距壩頂2.94公尺 林保署評估降挖壩頂10公尺

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖維持紅色警戒，林保署花蓮分署指出，雖然昨晚花蓮市區下大雨，不過山上整晚累積雨量僅39毫米，水位距壩頂一度從4.8公尺減少至2公尺，之後才降低至2.94公尺，持續有平緩溢流與滲流，因下雨的關係，滲流有些混濁，目前不會對下游造成威脅。

林保署花蓮分署長黃群策表示，目前燕子口堰塞湖水，從靳珩隧道溢流後，再回到立霧溪，跟之前情形一樣，仍希望水能從壩頂溢流，因此要減低壩高，但現場的作業施工環境很危險，除了都是碎石地面，不時還會有落石，儘管距離壩頂才10公尺，但只能緩慢持續推進。

黃群策說，由於現場作業環境不佳又窄小，挖土機不好迴轉，也沒有逃生空間等，為提升工作安全，規畫要做工作平台，整體施工時間可能會拉長，目標要讓溢流口降挖比公路高度還低，能降挖10公尺，讓水流不要再流到公路上，減低壩體威脅。

黃群策指出，因現場山區結構主要為大理石組成，若湖水從壩頂降挖的溢流口傾瀉而出，評估後認為水位即使移動到下游，河床抬升狀況應不會造成河岸兩旁聚落的設施損失，但要是下豪雨仍要謹慎因應，會持續請秀林鄉易淹水地區撤離工作，下游鐵公路橋面高度距溪底超過10公尺應也不會受影響，不過林保署會持續觀測。 雖然昨晚花蓮市區下大雨，不過燕子口堰塞湖整晚累積雨量39毫米，水位距壩頂一度從4.8公尺減少至2公尺，之後才降低至2.94公尺。圖／公路局提供 燕子口堰塞湖開挖現場環境危險，林保署花蓮分署規畫蓋工作平台。圖／公路局提供

商品推薦