快訊

MLB／水手奈勒為毀雙殺竟「獻頭」 藍鳥投手氣到飆F開頭髒字

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

王大陸閃兵案發燒 Energy書偉、棒棒堂小杰也被拘提

馬太鞍溪堰塞湖災後將滿月 救援轉為「重建復原」

中央社／ 花蓮21日電

馬太鞍溪堰塞湖釀災後，中央的前進協調所每天都會開記者會說明救災進度，但今天因總協調官季連成另有要公暫停，據悉他將前往視察燕子口堰塞湖相關狀況，之後再進行交接工作，「災後救援」將轉為「重建復原」。

太魯閣國家公園、中橫公路燕子口峽谷路段10月17日上午發生邊坡崩塌，造成立霧溪河道阻塞形成堰塞湖。林業保育署花蓮分署表示，目前施工廠商持續進入現場，進行作業道推進與刷坡工作，預計達壩頂後啟動壩體降挖引流等減災工程；後續由成大防災研究中心團隊與林保署人員持續監測，如有異常，立即啟動應變程序並發送CBS（災防告警細胞廣播服務）簡訊。

在馬太鞍溪堰塞湖部分，前進協調所昨天下午召開「轉型馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報提醒縣府事項說明會」，說明未來中央前進協調所將從「災後救援」轉為「重建復原」，由政委陳金德擔任執行秘書，協調會報下設9大功能分組執行業務與分工，並提醒花蓮縣政府後續各項待辦事項，期能無縫接軌，順利完成各項重建復原工作。

針對交接事項盤點方面，農業部表示，農地多為私人所有，涉及層面甚廣，待與地主、農民及相關單位充分溝通討論後，將納入災後復原重建中央協調會報「農業復建組」研議。

原住民族委員會請花蓮縣政府完成147件原住民申請災損房屋結構安全鑑定，並調查原住民中繼屋需求後，交由「家園復建組」彙辦，另整修舊東富國小校舍作為臨時安置場所，移交「協助收容安置組」續處。

針對提醒花蓮縣政府後續待辦事項部分，包含儘速提出馬太鞍溪堰塞湖疏散避難演練相關整備計畫、清運農地廢棄物與處理農地土砂、修復堤防與排水清疏、補齊道路側溝隔柵板、加強光復鄉垃圾清理分類、持續關懷訪視安置居民、評估適當土地位置興建中繼屋，以及將光復鄉學校納入防洪疏散演練、協助行銷年度觀光活動等事項，希望儘速協助受災民眾早日恢復正常生活。

堰塞湖 花蓮

延伸閱讀

花蓮光復災後復原重建啟動 設9大組拚振興觀光

偷水溝蓋發天災財 如釀死傷最重可判無期徒刑

光復鄉水溝蓋遺失疑被偷 季連成怒：勿發災難財 最重可處無期徒刑

撤離演習85分 馬太鞍溪堰塞湖有望解除紅色警戒

相關新聞

「老公，這是假的吧？」光復災情快滿月 災民仍活在堰塞湖恐懼中

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復後天將屆1個月，市區街道與家戶的清淤告一段落，已經有店家開門做生意，不少人決定重新站起來，要趕...

光復救災即將滿月 中央協調所將轉型拚重建

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤救災將滿1個月，中央災害應變中心前進協調所最慢明天退場，總協調官季連成表示，未來轉型為「馬太鞍溪堰...

嘉邑行善團進駐花蓮災區近1月 無私奉獻完成階段任務

923花蓮洪災造成多處道路坍塌、家園淹沒，部分地區積淤深厚、交通中斷。嘉邑行善團在第一時間響應救災，於9月25日清晨集結...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款達12.6億多元 全聯、遠東新各捐1千萬元

財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，統計至今日募得款項12.6億餘元，總筆數超...

花蓮燕子口堰塞湖紅色警戒 秀林鄉部分地區停班停課

花蓮立霧溪燕子口堰塞湖維持紅色警戒，縣府晚間宣布，秀林鄉大天祥地區、富世村第1鄰、富世村第9鄰、富世村第12鄰部分地區、...

中央災變中心：立霧溪堰塞湖湖區水位計晚間已上線

東北季風及颱風風神外圍環流共伴影響，大台北今天持續降雨。中央災害應變中心表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖現況穩定、仍為紅色警戒；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。