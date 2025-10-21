馬太鞍溪堰塞湖災後將滿月 救援轉為「重建復原」

馬太鞍溪堰塞湖釀災後，中央的前進協調所每天都會開記者會說明救災進度，但今天因總協調官季連成另有要公暫停，據悉他將前往視察燕子口堰塞湖相關狀況，之後再進行交接工作，「災後救援」將轉為「重建復原」。

太魯閣國家公園、中橫公路燕子口峽谷路段10月17日上午發生邊坡崩塌，造成立霧溪河道阻塞形成堰塞湖。林業保育署花蓮分署表示，目前施工廠商持續進入現場，進行作業道推進與刷坡工作，預計達壩頂後啟動壩體降挖引流等減災工程；後續由成大防災研究中心團隊與林保署人員持續監測，如有異常，立即啟動應變程序並發送CBS（災防告警細胞廣播服務）簡訊。

在馬太鞍溪堰塞湖部分，前進協調所昨天下午召開「轉型馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報提醒縣府事項說明會」，說明未來中央前進協調所將從「災後救援」轉為「重建復原」，由政委陳金德擔任執行秘書，協調會報下設9大功能分組執行業務與分工，並提醒花蓮縣政府後續各項待辦事項，期能無縫接軌，順利完成各項重建復原工作。

針對交接事項盤點方面，農業部表示，農地多為私人所有，涉及層面甚廣，待與地主、農民及相關單位充分溝通討論後，將納入災後復原重建中央協調會報「農業復建組」研議。

原住民族委員會請花蓮縣政府完成147件原住民申請災損房屋結構安全鑑定，並調查原住民中繼屋需求後，交由「家園復建組」彙辦，另整修舊東富國小校舍作為臨時安置場所，移交「協助收容安置組」續處。

針對提醒花蓮縣政府後續待辦事項部分，包含儘速提出馬太鞍溪堰塞湖疏散避難演練相關整備計畫、清運農地廢棄物與處理農地土砂、修復堤防與排水清疏、補齊道路側溝隔柵板、加強光復鄉垃圾清理分類、持續關懷訪視安置居民、評估適當土地位置興建中繼屋，以及將光復鄉學校納入防洪疏散演練、協助行銷年度觀光活動等事項，希望儘速協助受災民眾早日恢復正常生活。

