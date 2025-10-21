「老公，這是假的吧？」光復災情快滿月 災民仍活在堰塞湖恐懼中

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復後天將屆1個月，市區街道與家戶的清淤告一段落，已經有店家開門做生意，不少人決定重新站起來，要趕快恢復生計，才能有收入養小孩、繳房貸，而尚未解決的堰塞湖不定時炸彈，讓他們重建之路埋上陰影。

「這要怎麼恢復啦？從零開始了」，鮮堡漢堡光復店老闆娘古小姐今年65歲，在地經營早餐店20多年，租屋10多年，幾年前才貸款買房。她嘆20萬元咖啡機、7台冰箱、吧台等生財工具全沒，還有350萬元房貸要繳，如果不重操舊業就沒收入，但又要一筆資金，政府雖補助35萬元，連生活費都不夠，盼對店家、住家有分級補助。

古小姐說，罹癌後多次復發，5年開過6次大刀，最近身體狀況不好，「我是很樂觀的人」，只是洪災過後，一輩子心血就沒了，她與先生面對未來完全沒頭緒，每晚睡前都會問「老公，這是假的喔？明天起來還可以上班？」哭了幾天，她擦乾眼淚面對現實，相信只要人還在就好。

「先沉澱一下情緒」，古小姐坦言經費有限，未來開店是有多少錢做多少裝潢，也會把志工簽名牆留著，作為歷史見證。她希望政府要解決堰塞湖這顆炸彈，否則「我們永遠活在恐懼中。」

同樣要重新營業還有開業近30年、傳承至第二代的慈美烘焙坊，老闆娘黃小姐不諱言，也會擔心復業後，大家消費能力有限，仍要繼續走下去，「因為我們還有小孩要養，希望12月能恢復營業」，但接近過年很多地方在整修，工班並不好找。

她說，一般裝潢可用1、20年，上次重新裝潢是10年前，此次遇到洪災就提早翻新，也因是做食品，得要注重衛生把關，因此決定將牆壁、地板全部拆除，才發現裡頭仍有土、甚至發霉，前天才剛貼好地磚；器具則以中古為採購考量，加減省錢，昨天也到花蓮市去看，粗估裝潢加設備會破百萬元。

黃小姐考量堰塞湖還在，店內家具不會一次到位，待營業後再陸續採購，「我害怕再一次被淹」，更憂若要拆第二次，可能就沒經費整修。

光復市區一家水電材料行經半個月整理，已經開店做生意。老闆娘李小姐憶及當時水淹達1.4米高，貨車被淹掉、不少生財器具都流掉，店內初期亂七八糟，找不到零件、材料，很感謝志工幫忙把埋在土裡的塑膠製商品洗一洗，後續還可以賣，電線相關產品、衛浴設備就不能再賣。

李小姐說，在光復，自家店的品項比較多樣，方便水電師傅找料，也有民眾自己動手裝修，近期購買較多為插座、開關、水管等物。至於店內家具現有泡茶桌堪用，其他部分可能找二手用，因怕再被不定時炸彈的堰塞湖淹掉。 光復「慈美烘焙坊」近日找人貼完地磚、找尋中古器材，老闆娘黃小姐說要力拚12月恢復營業。記者林佳彣／攝影 光復市區一家水電材料行經半個月整理，已經開店做生意。記者林佳彣／攝影 「鮮堡漢堡光復店」老闆娘古小姐感謝志工幫忙清理滿目瘡痍的店，未來重新裝潢時，也會把志工簽名牆留著，作為歷史見證。記者林佳彣／攝影

