光復救災即將滿月 中央協調所將轉型拚重建

聯合報／ 記者王思慧林佳彣／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤救災將滿1個月，中央災害應變中心前進協調所最慢明天退場，總協調官季連成表示，未來轉型為「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」，將成立9組、派遣10人在花蓮，推動堰塞湖處置、復建與重建等短中長期工作。

季連成指出，未來協調會報有9個分組，包括堰塞湖處置、農業復建、交通橋梁、堤防復建及河川疏濬、環境及公共設施復原、協助收容安置、家園復建、校園重建、產業及觀光振興等組別。執行秘書由政委陳金德擔任，副執行秘書分別由李孟諺、行政院東辦執行長洪宗楷負責。

季連成說，災區搶災救援工作告一段落，未來會無縫接軌進入長期的復原重建階段，至於何時啟動將視此次風神颱風與東北季風共伴效應影響程度，會確定災區穩定才轉型。

光復鄉市區約40公尺長側溝清淤告一段落，近日卻出現多處側溝蓋板疑似遭竊。季連成昨也嚴正譴責這類行為，呼籲勿發「災難財」，最重可處無期徒刑，警方也展開巡邏及回收場清查。

光復災區疑似出現法律黃牛，稱可協助災民打官司，季連成提醒民眾提高警覺。

