嘉邑行善團進駐花蓮災區近1月 無私奉獻完成階段任務

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉邑行善團花蓮災區近１月救災，完成階段性任務，以怪手搭起愛心，象徵行善團無私奉獻。圖／嘉邑行善團提供
嘉邑行善團花蓮災區近１月救災，完成階段性任務，以怪手搭起愛心，象徵行善團無私奉獻。圖／嘉邑行善團提供

923花蓮洪災造成多處道路坍塌、家園淹沒，部分地區積淤深厚、交通中斷。嘉邑行善團在第一時間響應救災，於9月25日清晨集結車隊趕赴花蓮，出動40多台重機具與百名成員進駐災區，展開清淤、開路、排水等搶修任務。如今完成階段性任務撤離返嘉，花蓮縣府秘書長饒忠盛讚是災區裡面最強生力軍，近1月來的無私奉獻令鄉親感激不已，今天要離開了，還真的有點捨不得。

行善團自進駐以來，每天出動挖土機、推土機、水車、貨卡等各式重機具，共動員17種設備與百名團員分區作業。災後初期道路泥濘難行、氣候惡劣，成員仍堅守現場，協助花蓮市及周邊多處淹水社區進行清理。團隊與花蓮縣政府及國軍並肩合作，讓主要道路在最短時間恢復通行，為後續物資運補打開通道。

嘉邑行善團理事長鄭秀玉表示，創團60年來秉持「行善不求名、不求利」精神，從南到北、從山區到離島，只要有需要的地方，行善團都會義不容辭前往。這次花蓮受災嚴重，團員看到災民屋舍被淤泥掩沒、家當散落街頭，深受觸動，因此持續留守近1個月協助清淤。

鄭秀玉指出，此次救災期間，專責清理水溝汙泥的車輛效率極高，短短幾小時可清除500公尺長的溝渠，整體清出的淤泥量堆積近6層樓高，如今主要區域已恢復暢通。隨著中央與地方機具陸續接手後續作業，行善團的階段性任務也圓滿完成，於今天正式撤離。

花蓮縣政府秘書長饒忠表示，嘉邑行善團長年在全台造橋舖路，這次洪災更在第一時間馳援花蓮，協助完成災後復原初期最艱難的任務。20多天來，行善團成員在泥濘中揮汗不歇，是真正的「剷子英雄」。饒忠感謝理事長鄭秀玉與全體團員的投入，讚許他們是災區「最強的生力軍」，代表縣府與所有鄉親致上最誠摯謝意。

嘉邑行善團在第一時間花蓮救災，進駐近１月完成階段性任務，以怪手搭起愛心，象徵行善團無私奉獻。圖／嘉邑行善團提供
嘉邑行善團在第一時間花蓮救災，進駐近１月完成階段性任務，以怪手搭起愛心，象徵行善團無私奉獻。圖／嘉邑行善團提供
花蓮縣政府秘書長饒忠（右二）向嘉邑行善團理事長鄭秀玉（右三）等人致謝，感謝團隊支援救災。圖／嘉邑行善團提供
花蓮縣政府秘書長饒忠（右二）向嘉邑行善團理事長鄭秀玉（右三）等人致謝，感謝團隊支援救災。圖／嘉邑行善團提供

