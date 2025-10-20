花蓮燕子口堰塞湖紅色警戒 秀林鄉部分地區停班停課

花蓮立霧溪燕子口堰塞湖維持紅色警戒，縣府晚間宣布，秀林鄉大天祥地區、富世村第1鄰、富世村第9鄰、富世村第12鄰部分地區、崇德村第13鄰部分地區，明天停止上班上課，其餘地區正常上班上課。

縣府指出，秀林鄉大天祥地區（太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原）、富世村第1鄰部分家戶（指經鄉公所通知的可樂社區撤離戶）、富世村第9鄰（指經鄉公所通知的民樂社區撤離戶）、富世村第12鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶）、崇德村第13鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶）明（21）日停止上班、停止上課。

