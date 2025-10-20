快訊

大雨來襲！新北明正常上班課 除新店2校、烏來區中小學、幼兒園停班課

風神外圍東北季風共伴風雨「未達標」 北市明天正常上班上課

宜蘭縣明天放豪雨假！恐有強降雨 縣府宣布停止上班上課

花蓮燕子口堰塞湖紅色警戒 秀林鄉部分地區停班停課

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮燕子口堰塞湖有潰決風險，秀林鄉部分地區明天停班停課。圖／太管處提供
花蓮燕子口堰塞湖有潰決風險，秀林鄉部分地區明天停班停課。圖／太管處提供

花蓮立霧溪燕子口堰塞湖維持紅色警戒，縣府晚間宣布，秀林鄉大天祥地區、富世村第1鄰、富世村第9鄰、富世村第12鄰部分地區、崇德村第13鄰部分地區，明天停止上班上課，其餘地區正常上班上課。

縣府指出，秀林鄉大天祥地區（太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原）、富世村第1鄰部分家戶（指經鄉公所通知的可樂社區撤離戶）、富世村第9鄰（指經鄉公所通知的民樂社區撤離戶）、富世村第12鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶）、崇德村第13鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶）明（21）日停止上班、停止上課。

堰塞湖 花蓮

延伸閱讀

中央災變中心：立霧溪堰塞湖湖區水位計晚間已上線

太魯閣堰塞湖封山惹議 醫：旅遊避險決策合理

立霧溪、馬太鞍2堰塞湖目前壩體穩定 劉世芳：持續維持一級開設

燕子口堰塞湖導致立霧溪水上漲 台9線太魯閣大橋不排除封閉

相關新聞

花蓮燕子口堰塞湖紅色警戒 秀林鄉部分地區停班停課

花蓮立霧溪燕子口堰塞湖維持紅色警戒，縣府晚間宣布，秀林鄉大天祥地區、富世村第1鄰、富世村第9鄰、富世村第12鄰部分地區、...

風神豪雨狂炸！雙北花蓮急撤991人 立霧、馬太鞍兩堰塞湖持續紅色警戒

受風神颱風外圍環流及東北季風雙重影響，氣象署針對雙北、基隆、宜蘭等地發布大豪雨特報。中央災變中心下午指出，台灣北部及東北...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款達12.6億多元 全聯、遠東新各捐1千萬元

財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，統計至今日募得款項12.6億餘元，總筆數超...

中央災變中心：立霧溪堰塞湖湖區水位計晚間已上線

東北季風及颱風風神外圍環流共伴影響，大台北今天持續降雨。中央災害應變中心表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖現況穩定、仍為紅色警戒；...

花蓮災損報廢車可退稅！國稅局從寬認定、最高補助40萬元

為協助在2025年9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件中受損的車主，財政部北區國稅局表示，凡車輛因災毀損滅失或報廢受影響...

立霧溪、馬太鞍2堰塞湖目前壩體穩定 劉世芳：持續維持一級開設

為因應花蓮立霧溪堰塞湖及馬太鞍溪堰塞湖潰壩，以及風神颱風外圍環流共伴東北季風，造成北台灣降下豪大雨。中央災變中心今天上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。