花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款達12.6億多元 全聯、遠東新各捐1千萬元

財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，統計至今日募得款項12.6億餘元，總筆數超過31萬筆。目前捐款達千萬有兩筆，一為9月30日收到全聯實業公司捐款一千萬元；另一筆為10月17日收到遠東新世紀公司捐款一千萬元。

賑災基金會表示，相關募款資訊，募款金額來源比數多的是「LINE Pay」達18萬366筆，金額最多的是自動化設備、臨櫃匯款為8億5593萬9920元。本次「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」係以衛部救字第1141363035號核發之勸募許可執行，專案勸募期間為114年9月25日至10月24日止，為期一個月。

賑災基金會指出，LINEPay專案捐款部分，因配合金流作業將提前關閉，將於10月23日23:59截止募款。本次募款蒙國人、企業愛心捐助，專案勸募剩餘最後4日，請有意捐款民眾把握時間。如要索取捐款收據，統一由賑災基金會提供。

因而特別向捐款人報告，因本次捐款愛心踴躍，本會已擴充量能製作收據，但仍需人力及時間，本次募款專案收據預計11月開始陸續製作寄發，於明年2月底前寄發收據或上傳國稅局完成，請民眾耐心等候。

行政院於10月7日啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平臺，由各部會與賑災基金會等單位派員進駐，截至12日共收件逾3000件，衛福部於10月17日發文本會，提供修正後的家園支持方案，其中原訂慰助金由善款支出部分25萬元，內政部補助10萬元，合計35萬元，發放範圍為保全戶1837戶，因實際受災影響戶數眾多，另增加非保全戶1488戶，含一人多戶件110件，預計可領取慰助金以每戶10萬元計算，合計3325戶。

發放戶數以花蓮縣光復鄉大安村、大華村、大平村、大馬村、大同村、東富村、北富村等7個村里為主要發放慰助範圍，上述7個村里以外的受災戶由當地村里長確認實際災況，並檢附受災證明予以個案認定。

上述慰助金依衛福部來文表示，共需約8億1475萬元及新增一名死亡賑助80萬元，本會將於近日補足差額，共計將匯撥8億2995萬元至衛福部指定專戶，由該部辦理發放作業，多退少補。

至於其餘善款運用，除前已公布的「第二階段生活補助方案」將擴大照顧弱勢家庭及失依家庭之外，其餘將依階段規畫賑助內容辦理，並排除公務預算應支出部分，以公開透明原則實際運用於災區災民，先照顧災後之生活、生計，再協助身心及社區之復原重建。倘有不足且必要之處，將由賑災基金會自有資金支出，且須依需求提出執行計畫，並符合本會之賑助章程，嚴格審查，謹慎撥款。

捐款管道分列如下： 一、匯款 戶名：財團法人賑災基金會 銀行名稱：土地銀行 長春分行（005） 銀行帳號：102-005-201-966 民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。 二、外匯： SWIFT CODE：LBOTTWTP102 NAME：Taiwan Foundation for Disaster Relief ACCOUNT NO：102-005-201-966 BANK NAME：LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH ADDRESS：No.156, Changchuen Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459， Taiwan(R.O.C) 三、四大超商： 自9月25日(四)上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。 四大超商所募得款項將於募款期滿後匯入前述專用帳戶，如因應金融機關作業提前關閉，將以財團法人賑災基金會對外公告為準。 四、LINE Pay(114年9月25日下午1時起)： 自9月25日(四)下午1時起，可進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

商品推薦