中央災變中心：立霧溪堰塞湖湖區水位計晚間已上線

東北季風及颱風風神外圍環流共伴影響，大台北今天持續降雨。中央災害應變中心表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖現況穩定、仍為紅色警戒；立霧溪堰塞湖東口持續溢流，湖區水位計晚間上線。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心暨花蓮立霧溪堰塞湖中央災害應變中心，傍晚分別進行第45次及第4次工作會報及情資研判會議，由副指揮官、交通部常務次長林國顯主持。

農林漁牧組報告表示，經盤點目前有花蓮萬榮鄉馬太鞍溪、花蓮秀林鄉立霧溪、新竹尖石鄉泰崗溪3處堰塞湖，均已密切監測動態。

其中，馬太鞍溪堰塞湖現況部分，今天無人機觀測其天然壩體、湖區及溢流水均無異狀，近20天蓄水量維持穩定，但下游河道土砂淤積嚴重，仍維持紅色警戒。

另外，立霧溪堰塞湖部分，今天水位距離壩頂溢流約4.8公尺的蓄水高程距離，湖水東口持續溢流，壩體水位無明顯變化，顯示其入流量與出流量漸趨平衡一致，壩體暫無破壞及明顯變化。

同時，成功大學防災中心今天已架設湖區水位計，晚間6時已上線，並順利回傳資料，更能掌握立霧溪堰塞湖變化，以利後續防災應變作業。

內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處也說明，天祥地區共勸離158人、部分居民滯留130人；因台地已非屬紅色警戒區域，太管處及警政署保七總隊第九大隊自今天起正常上班。

水電維生組表示，今天全國積淹水共計10處（多為北部），均已退水；未來7至24小時淹水一級警戒區域，包括基隆市信義區、暖暖區、七堵區，以及台北市文山區、新北市14區、桃園市8區、新竹縣2鎮與宜蘭縣2鄉鎮。

林國顯最後裁示，因新竹以北及東半部地區易有大雨，請民眾留意積淹水災情，花蓮地區相關單位也注意降雨造成相關堰塞湖溢流狀況，若有異常須發布警示通報，必要時進行疏散撤離及交通封閉管制，以降低災情影響。

商品推薦