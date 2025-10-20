快訊

大雨來襲！新北明正常上班課 除新店2校、烏來區中小學、幼兒園停班課

風神外圍東北季風共伴風雨「未達標」 北市明天正常上班上課

宜蘭縣明天放豪雨假！恐有強降雨 縣府宣布停止上班上課

中央災變中心：立霧溪堰塞湖湖區水位計晚間已上線

中央社／ 台北20日電
圖為太魯閣立霧溪堰塞湖水位。圖／太管處提供
圖為太魯閣立霧溪堰塞湖水位。圖／太管處提供

東北季風及颱風風神外圍環流共伴影響，大台北今天持續降雨。中央災害應變中心表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖現況穩定、仍為紅色警戒；立霧溪堰塞湖東口持續溢流，湖區水位計晚間上線。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心暨花蓮立霧溪堰塞湖中央災害應變中心，傍晚分別進行第45次及第4次工作會報及情資研判會議，由副指揮官、交通部常務次長林國顯主持。

農林漁牧組報告表示，經盤點目前有花蓮萬榮鄉馬太鞍溪、花蓮秀林鄉立霧溪、新竹尖石鄉泰崗溪3處堰塞湖，均已密切監測動態。

其中，馬太鞍溪堰塞湖現況部分，今天無人機觀測其天然壩體、湖區及溢流水均無異狀，近20天蓄水量維持穩定，但下游河道土砂淤積嚴重，仍維持紅色警戒。

另外，立霧溪堰塞湖部分，今天水位距離壩頂溢流約4.8公尺的蓄水高程距離，湖水東口持續溢流，壩體水位無明顯變化，顯示其入流量與出流量漸趨平衡一致，壩體暫無破壞及明顯變化。

同時，成功大學防災中心今天已架設湖區水位計，晚間6時已上線，並順利回傳資料，更能掌握立霧溪堰塞湖變化，以利後續防災應變作業。

內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處也說明，天祥地區共勸離158人、部分居民滯留130人；因台地已非屬紅色警戒區域，太管處及警政署保七總隊第九大隊自今天起正常上班。

水電維生組表示，今天全國積淹水共計10處（多為北部），均已退水；未來7至24小時淹水一級警戒區域，包括基隆市信義區、暖暖區、七堵區，以及台北市文山區、新北市14區、桃園市8區、新竹縣2鎮與宜蘭縣2鄉鎮。

林國顯最後裁示，因新竹以北及東半部地區易有大雨，請民眾留意積淹水災情，花蓮地區相關單位也注意降雨造成相關堰塞湖溢流狀況，若有異常須發布警示通報，必要時進行疏散撤離及交通封閉管制，以降低災情影響。

堰塞湖 花蓮 立霧溪

延伸閱讀

風神豪雨狂炸！雙北花蓮急撤991人 立霧、馬太鞍兩堰塞湖持續紅色警戒

立霧溪、馬太鞍2堰塞湖目前壩體穩定 劉世芳：持續維持一級開設

燕子口堰塞湖滲流水位正常 台鐵：目前不會封閉北迴鐵路

燕子口堰塞湖導致立霧溪水上漲 台9線太魯閣大橋不排除封閉

相關新聞

花蓮燕子口堰塞湖紅色警戒 秀林鄉部分地區停班停課

花蓮立霧溪燕子口堰塞湖維持紅色警戒，縣府晚間宣布，秀林鄉大天祥地區、富世村第1鄰、富世村第9鄰、富世村第12鄰部分地區、...

風神豪雨狂炸！雙北花蓮急撤991人 立霧、馬太鞍兩堰塞湖持續紅色警戒

受風神颱風外圍環流及東北季風雙重影響，氣象署針對雙北、基隆、宜蘭等地發布大豪雨特報。中央災變中心下午指出，台灣北部及東北...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款達12.6億多元 全聯、遠東新各捐1千萬元

財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，統計至今日募得款項12.6億餘元，總筆數超...

中央災變中心：立霧溪堰塞湖湖區水位計晚間已上線

東北季風及颱風風神外圍環流共伴影響，大台北今天持續降雨。中央災害應變中心表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖現況穩定、仍為紅色警戒；...

花蓮災損報廢車可退稅！國稅局從寬認定、最高補助40萬元

為協助在2025年9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件中受損的車主，財政部北區國稅局表示，凡車輛因災毀損滅失或報廢受影響...

立霧溪、馬太鞍2堰塞湖目前壩體穩定 劉世芳：持續維持一級開設

為因應花蓮立霧溪堰塞湖及馬太鞍溪堰塞湖潰壩，以及風神颱風外圍環流共伴東北季風，造成北台灣降下豪大雨。中央災變中心今天上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。